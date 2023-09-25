https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-buyukelcisiyle-gorusen-vucic-kosova-sirplara-karsi-sert-bir-etnik-temizlik-yapiyor-1075747123.html

Rusya büyükelçisiyle görüşen Vucic: 'Kosova, Sırplara karşı 'sert bir etnik' temizlik yapıyor'

Rusya büyükelçisiyle görüşen Vucic: 'Kosova, Sırplara karşı 'sert bir etnik' temizlik yapıyor'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova yönetiminin Sırplara karşı 'sert bir etnik temizlik' yaptığını ifade etti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T13:19+0300

2023-09-25T13:19+0300

2023-09-25T13:21+0300

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Sırbistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vucic, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda 3 Sırp'ın öldürüldüğü olayı istişare etmek üzere Rusya'nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko'yla bir araya geldi.Görüşme hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vucic, Rusya Büyükelçisi Botsan-Harçenko'yla önemli bir görüşme yaptıklarını belirterek "Sırp tarafının taleplerini dinlediği için kendisine minnettarım. Botsan-Harçenko'ya Kosova'da Albin Kurti tarafından uluslararası toplumun desteğiyle organize edilen 'sert bir etnik' temizlik yapılması hakkında bilgi verdim" dedi.Kosova Başbakanı Albin Kurti, 24 Eylül'de 'Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu polis memuru Afrim Bunjaku'nun hayatını kaybettiğini' açıklamıştı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda 3 Sırp'ın öldüğünü belirtmişti.Vucic, Kosovalı polisin öldürülmesi olayını desteklemediğini, ancak ‘Priştine'nin sürekli terörünün bölgenin kuzeyindeki Sırpları açık çatışmalara sürüklediğini’ kaydetmişti.Kosova, Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla 2011'de AB'nin arabuluculuğunda başlayan diyalog süreci, özellikle son yıllarda gün yüzüne çıkan gerginlikler nedeniyle kesintiye uğramıştı.Rusya ve Çin, Kosova'yı tanımıyorKosova'nın bağımsızlığını 117 ülke tanımış durumda. Sırbistan, BM Güvenlik Konseyi'nin birer daimi üyesi olan Rusya ve Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran, Arjantin, Endonezya gibi güçlü ülkeler bu listeye dâhil değil.Bazı Avrupa ülkeleri de tanımıyorKosova, Belgrad ile arasında ihmal edilmiş olan kriz nedeniyle BM'ye üye olamıyor. Priştine ayrıca birçok kez verilen sözlere rağmen NATO ve AB üyeliğine de kabul edilmiyor. Bunun nedeniyse tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımayan İspanya, Yunanistan, Romanya ve Slovakya'nın tutumu.

https://sputniknews.com.tr/20230925/nato-ile-yakin-iliskilere-sahip-abdli-sivil-toplum-kurulusundan-sirbistani-bombalayin-cagrisi-1075742332.html

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aleksandr vucic, belgrad, sırbistan, kosova, albin kurti, rusya, çin