https://sputniknews.com.tr/20230925/nato-ile-yakin-iliskilere-sahip-abdli-sivil-toplum-kurulusundan-sirbistani-bombalayin-cagrisi-1075742332.html

NATO ile yakın ilişkilere sahip ABD'li sivil toplum kuruluşundan 'Sırbistan'ı bombalayın' çağrısı

NATO ile yakın ilişkilere sahip ABD'li sivil toplum kuruluşundan 'Sırbistan'ı bombalayın' çağrısı

'NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi' adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Gunther Fehlinger, ittifak üyelerine Sırbistan'ı bombalama çağrısı yaptı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T10:51+0300

2023-09-25T10:51+0300

2023-09-25T10:51+0300

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albin kurti

belgrad

aleksandr vucic

sırbistan

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İttifaka yakınlığıyla bilinen 'NATO'nun Avrupa Genişleme Komitesi' adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Fehlinger, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmaların ardından açıklama yaptı.Fehlinger, X hesabından yaptığı açıklamada "NATO'yu derhal Sırbistan'a müdahaleye hazırlanmaya çağırıyorum. Belgrad'ı hemen şimdi bombalayın" ifadelerini kullandı. Kosova'nın Banjska köyünde yaşanan olayların 'Kosova'ya karşı Sırp savaşı' olduğunu iddia eden Fehlinger, bunu destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.Kosova Başbakanı Albin Kurti, dün 'Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde silahlı Sırp grubun açtığı ateş sonucu polis memuru Afrim Bunjaku'nun hayatını kaybettiğini' açıklamıştı.Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de, Kuzey Kosova ve Metohija'da Kosovalı Arnavut polisiyle çıkan çatışmalarda 3 Sırp'ın öldüğünü belirtmişti.Vucic, Kosovalı polisin öldürülmesi olayını desteklemediğini, ancak ‘Priştine'nin sürekli terörünün bölgenin kuzeyindeki Sırpları açık çatışmalara sürüklediğini’ kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230924/vucic-kosovali-arnavut-polisiyle-cikan-catismalarda-uc-kosovali-sirp-olduruldu-1075734760.html

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