https://sputniknews.com.tr/20231209/saffet-sancakli-sayin-genel-baskanimizin-talimati-dogrultusunda-istifa-ediyorum-1078258813.html
Saffet Sancaklı: Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum
Saffet Sancaklı: Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T21:35+0300
2023-12-09T21:35+0300
2023-12-09T22:06+0300
saffet sancaklı
son dakika
istifa
politika
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı istifasının istenmesinin ardından sosyal medyada istifa ettiği bilgisini paylaştı."Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum" diyen Sancaklı şu ifadelere yer verdi:Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder” açıklamasını yapmıştı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, medya hesabından paylaşım yaparak, “Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/kocaeli-milletvekili-saffet-sancaklinin-mhpden-istifasi-istendi-1078255290.html
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saffet sancaklı, son dakika, istifa
saffet sancaklı, son dakika, istifa
Saffet Sancaklı: Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum
21:35 09.12.2023 (güncellendi: 22:06 09.12.2023)
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı istifasının istenmesinin ardından sosyal medyada istifa ettiği bilgisini paylaştı.
"Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum" diyen Sancaklı şu ifadelere yer verdi:
"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."
Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder” açıklamasını yapmıştı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, medya hesabından paylaşım yaparak, “Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.