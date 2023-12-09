https://sputniknews.com.tr/20231209/saffet-sancakli-sayin-genel-baskanimizin-talimati-dogrultusunda-istifa-ediyorum-1078258813.html

Saffet Sancaklı: Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum

Saffet Sancaklı: Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T21:35+0300

2023-12-09T21:35+0300

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saffet sancaklı

son dakika

istifa

politika

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı istifasının istenmesinin ardından sosyal medyada istifa ettiği bilgisini paylaştı."Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum" diyen Sancaklı şu ifadelere yer verdi:Sancaklı, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder” açıklamasını yapmıştı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, medya hesabından paylaşım yaparak, “Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231209/kocaeli-milletvekili-saffet-sancaklinin-mhpden-istifasi-istendi-1078255290.html

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