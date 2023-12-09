https://sputniknews.com.tr/20231209/kocaeli-milletvekili-saffet-sancaklinin-mhpden-istifasi-istendi-1078255290.html

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir" açıklamasında bulundu. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T18:09+0300

2023-12-09T18:09+0300

2023-12-09T18:28+0300

mhp

saffet sancaklı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir" açıklamasını yaptı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın "MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler" açıklamaları ile ilgili "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?" yorumunda bulunmuştu.Saffet Sancaklı sosyal medya adresinden "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim" açıklamasını yaparak "Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim" dedi.Sancaklı paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi

https://sputniknews.com.tr/20231209/behceliden-secim-surecinde-beni-goremezler-diyen-mhp-kocaeli-milletvekili-sancakliya-sert-tepki-1078247287.html

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