Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendi
18:09 09.12.2023 (güncellendi: 18:28 09.12.2023)
© İHA / YUNUS EMRE KARTALSaffet Sancaklı
© İHA / YUNUS EMRE KARTAL
Abone ol
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir" açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifası istenmiştir" açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın "MHP'ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli'de göremezler" açıklamaları ile ilgili "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor?" yorumunda bulunmuştu.
Saffet Sancaklı sosyal medya adresinden "Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim" açıklamasını yaparak
"Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle belirtmek isterim" dedi.
Sancaklı paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi
"Dün olduğu gibi bugün de Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde olduğumu, Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın başarısı için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ettiğimi belirtmek isterim. Cumhur İttifakı’nın başarılarını çekemeyenler, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine set çekmeye çalışanlar bilsinler ki; Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ifade ettikleri gibi “Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı’nda uzlaşacak. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine damga vuracaktır" Kamuoyuna saygılarımla sunarım."
Bugün bir takım taraflı medya organlarında, söylemediğim sözler üzerinden tamamen yalanlarla Cumhur İttifakına karşı yapılan olumsuz algı operasyonlarını büyük bir şaşkınlıkla takip ettim.— Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) December 9, 2023
Yalan ve maksatlı haberleri yapanlarla Türk adaleti önünde hesaplaşacağımı da özellikle…