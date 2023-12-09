https://sputniknews.com.tr/20231209/behceliden-secim-surecinde-beni-goremezler-diyen-mhp-kocaeli-milletvekili-sancakliya-sert-tepki-1078247287.html
Behçeli'den 'Seçim sürecinde beni göremezler' diyen MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı'ya sert tepki
Behçeli'den 'Seçim sürecinde beni göremezler' diyen MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı'ya sert tepki
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T14:33+0300
2023-12-09T14:33+0300
2023-12-09T14:33+0300
politika
saffet sancaklı
seçim
seçim sonuçları
yerel seçim
seçim yenilgisi
kocaeli
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
devlet bahçeli
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Gazetecinin "MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı’nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sayın Sancaklı’nın 'Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna MHP lideri Devlet Bahçeli şu yanıtı vererek Sancaklı'ya tepki gösterdi:
https://sputniknews.com.tr/20231209/gecen-ay-babasini-kaybeden-babacanin-annesi-de-vefat-etti-1078246181.html
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saffet sancaklı, seçim, seçim sonuçları, yerel seçim, seçim yenilgisi, kocaeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
saffet sancaklı, seçim, seçim sonuçları, yerel seçim, seçim yenilgisi, kocaeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli
Behçeli'den 'Seçim sürecinde beni göremezler' diyen MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı'ya sert tepki
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi.
Gazetecinin "MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı’nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sayın Sancaklı’nın 'Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna MHP lideri Devlet Bahçeli şu yanıtı vererek Sancaklı'ya tepki gösterdi:
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