https://sputniknews.com.tr/20231209/behceliden-secim-surecinde-beni-goremezler-diyen-mhp-kocaeli-milletvekili-sancakliya-sert-tepki-1078247287.html

Behçeli'den 'Seçim sürecinde beni göremezler' diyen MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı'ya sert tepki

Behçeli'den 'Seçim sürecinde beni göremezler' diyen MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı'ya sert tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bazı basın mensuplarının MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili sorusuna cevap verdi. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T14:33+0300

2023-12-09T14:33+0300

2023-12-09T14:33+0300

politika

saffet sancaklı

seçim

seçim sonuçları

yerel seçim

seçim yenilgisi

kocaeli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

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Gazetecinin "MHP Kocaeli Milletvekili Sayın Saffet Sancaklı’nın bir açıklaması gündeme yansıdı. Sayın Sancaklı’nın 'Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz' sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna MHP lideri Devlet Bahçeli şu yanıtı vererek Sancaklı'ya tepki gösterdi:

https://sputniknews.com.tr/20231209/gecen-ay-babasini-kaybeden-babacanin-annesi-de-vefat-etti-1078246181.html

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saffet sancaklı, seçim, seçim sonuçları, yerel seçim, seçim yenilgisi, kocaeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli