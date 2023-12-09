https://sputniknews.com.tr/20231209/gecen-ay-babasini-kaybeden-babacanin-annesi-de-vefat-etti-1078246181.html

Geçen ay babasını kaybeden Babacan'ın annesi de vefat etti

Geçen ay babasını kaybeden Babacan'ın annesi de vefat etti

Geçen ay babası Hilmi Babacan'ı son yolculuğuna uğurlayan Ali Babacan, annesi Güneri Babacan'ı kaybetti. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T13:25+0300

2023-12-09T13:25+0300

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türkiye

ali babacan

ölüm

vefat

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan yaşamını yitirdi. Geçen ay da Babacan babasını kaybetmişti.DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20231106/ali-babacanin-babasi-hayatini-kaybetti-1077117523.html

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ali babacan, ölüm, vefat