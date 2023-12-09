https://sputniknews.com.tr/20231209/gecen-ay-babasini-kaybeden-babacanin-annesi-de-vefat-etti-1078246181.html
Geçen ay babasını kaybeden Babacan'ın annesi de vefat etti
Geçen ay babasını kaybeden Babacan'ın annesi de vefat etti
Geçen ay babası Hilmi Babacan'ı son yolculuğuna uğurlayan Ali Babacan, annesi Güneri Babacan'ı kaybetti. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T13:25+0300
2023-12-09T13:25+0300
2023-12-09T14:24+0300
türkiye
ali babacan
ölüm
vefat
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan yaşamını yitirdi. Geçen ay da Babacan babasını kaybetmişti.DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20231106/ali-babacanin-babasi-hayatini-kaybetti-1077117523.html
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ali babacan, ölüm, vefat
Geçen ay babasını kaybeden Babacan'ın annesi de vefat etti
13:25 09.12.2023 (güncellendi: 14:24 09.12.2023)
Geçen ay babası Hilmi Babacan'ı son yolculuğuna uğurlayan Ali Babacan, annesi Güneri Babacan'ı kaybetti.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın annesi Güneri Babacan yaşamını yitirdi. Geçen ay da Babacan babasını kaybetmişti.
DEVA Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz."