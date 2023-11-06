https://sputniknews.com.tr/20231106/ali-babacanin-babasi-hayatini-kaybetti-1077117523.html
Ali Babacan'ın babası hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın babası hayatını kaybetti
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T12:59+0300
2023-11-06T12:59+0300
2023-11-06T13:51+0300
politika
ali babacan
deva partisi
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Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, 85 yaşında yaşamını yitirdi.Hilmi Babacan kimdir?1938 yılında doğan Babacan, 1962 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi.Hilmi Babacan uzun yıllar ticaret ile uğraştı.
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hilmi babacan kimdir?
Ali Babacan'ın babası hayatını kaybetti
12:59 06.11.2023 (güncellendi: 13:51 06.11.2023) Abone ol
Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan hayatını kaybetti.
Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan, 85 yaşında yaşamını yitirdi.
1938 yılında doğan Babacan, 1962 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi.
Hilmi Babacan uzun yıllar ticaret ile uğraştı.