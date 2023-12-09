Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 58. Motorize Piyade Tugayı’nın saldırı grubunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novodonetskoye yerleşimi yakınındaki saldırısını püskürttü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaybı 80’e yakın asker ve 2 otomobil oldu. Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 58. Motorize Piyade Tugayı’nın saldırı grubunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Novodonetskoye yerleşimi yakınındaki saldırısını püskürttü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kaybı 80’e yakın asker ve 2 otomobil oldu.

Zaporojye istikametinde Rus ordu birlikleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile Zaporojye bölgesinin 4 yerleşim bölgesinde konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 33., 117. ve 118. mekanize tugaylarının, 128. Dağ Saldırı Tugayı’nın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın kayıpları 35’e yakın asker, 2 otomobil, bir D-30 obüsü ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi oldu. Zaporojye istikametinde Rus ordu birlikleri, hava saldırıları ve topçu ateşi ile Zaporojye bölgesinin 4 yerleşim bölgesinde konuşlu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 33., 117. ve 118. mekanize tugaylarının, 128. Dağ Saldırı Tugayı’nın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Düşmanın kayıpları 35’e yakın asker, 2 otomobil, bir D-30 obüsü ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi oldu.

Herson istikametinde Rus ordu grubu birliklerinin eylemleri, topçu ateşi ve hava saldırıları sonucunda Düşmanın kayıpları 50’ye yakın asker ve 3 otomobil oldu. Herson istikametinde Rus ordu grubu birliklerinin eylemleri, topçu ateşi ve hava saldırıları sonucunda Düşmanın kayıpları 50’ye yakın asker ve 3 otomobil oldu.

Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimleriyle işbirliği içinde DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşmanın 5 saldırı girişimini püskürttü. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 22., 93. mekanize tugayları ve 29. Hava İndirme Tugayı’nın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerdeki çatışmalarda düşmanın toplam kaybı 200’e yakın asker, 2 zırhlıpiyade aracı, 2 otomobil, bir Msta-B obüsü ve bir D-30 topçu sistemi olarak gerçekleşti. Donetsk istikametinde etkili olan Güney Askeri Grubu birlikleri, hava ve topçu birimleriyle işbirliği içinde DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşmanın 5 saldırı girişimini püskürttü. Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 22., 93. mekanize tugayları ve 29. Hava İndirme Tugayı’nın insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu bölgelerdeki çatışmalarda düşmanın toplam kaybı 200’e yakın asker, 2 zırhlıpiyade aracı, 2 otomobil, bir Msta-B obüsü ve bir D-30 topçu sistemi olarak gerçekleşti.

Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 43. Mekanize Tugayı ile 113. Bölgesel Savunma Tugayı’nın Harkov bölgesindeki insan gücü ile teçhizatını vurdu. Düşmanın kayıpları 105’e yakın asker, 3 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi oldu. Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 43. Mekanize Tugayı ile 113. Bölgesel Savunma Tugayı’nın Harkov bölgesindeki insan gücü ile teçhizatını vurdu. Düşmanın kayıpları 105’e yakın asker, 3 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi oldu.