https://sputniknews.com.tr/20231209/rusya-acil-durumlar-bakanligi-rus-kurtaricilari-binden-fazla-kisiyi-gazze-seridinden-tahliye-etti-1078257030.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Rus kurtarıcıları binden fazla kişiyi Gazze Şeridi'nden tahliye etti
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Rus kurtarıcıları binden fazla kişiyi Gazze Şeridi'nden tahliye etti
Bugün 100 Rusya vatandaşının daha aile fertleri ile birlikte Refah sınır kapısından geçtiğine dikkat çeken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus arama-kurtarma... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T19:21+0300
2023-12-09T19:21+0300
2023-12-09T19:21+0300
israil- filistin çatışması
rusya
hamas
rehine
gazze
israil
israil-filistin
israil-filistin sorunu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695056_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_4c8a3899b48cb2795c1bac9ecc6fc0a6.jpg
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda bugün 1000 Rusya vatandaşının aile fertleri ile birlikte Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısından geçtiklerini duyurdu.Açıklamada, “Daha 1000 Rus ve aile fertleri, Refah sınır kapısını geçti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kahire'deki operasyon güzergahında görevli uzmanları, tıbbi ve psikolojik yardım sağlıyor. Vatandaşlara yiyecek ve su sağlanıyor, gerekli belgelerin tamamlamalarına yardımcı olunuyor” ifadelerine yer verildi.Rus arama-kurtarma ekiplerinin insani misyonunun başlangıcından bu yana çatışma bölgesinden binden fazla kişiyi tahliye ettikleri kaydedilen açıklamada, ayrıca kurumun uçak seferleri ile 420’sinden fazlası çocuk olmak üzere 940’ın üzerinde kişinin Rusya’ya ulaştırıldığının altı çizildi.
https://sputniknews.com.tr/20231209/rusya-savunma-bakanligi-rus-ucaklari-ukraynanin-grom-taktik-fuze-uretim-tesisini-vurdu-1078256466.html
rusya
gazze
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695056_85:0:940:641_1920x0_80_0_0_47e36861931cab99b3d2fd1e56b4c98d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, hamas, rehine, gazze, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu
rusya, hamas, rehine, gazze, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Rus kurtarıcıları binden fazla kişiyi Gazze Şeridi'nden tahliye etti
Bugün 100 Rusya vatandaşının daha aile fertleri ile birlikte Refah sınır kapısından geçtiğine dikkat çeken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus arama-kurtarma ekiplerinin insani misyonunun başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’nden binden fazla kişiyi tahliye ettiğini vurguladı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda bugün 1000 Rusya vatandaşının aile fertleri ile birlikte Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısından geçtiklerini duyurdu.
Açıklamada, “Daha 1000 Rus ve aile fertleri, Refah sınır kapısını geçti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kahire'deki operasyon güzergahında görevli uzmanları, tıbbi ve psikolojik yardım sağlıyor. Vatandaşlara yiyecek ve su sağlanıyor, gerekli belgelerin tamamlamalarına yardımcı olunuyor” ifadelerine yer verildi.
Rus arama-kurtarma ekiplerinin insani misyonunun başlangıcından bu yana çatışma bölgesinden binden fazla kişiyi tahliye ettikleri kaydedilen açıklamada, ayrıca kurumun uçak seferleri ile 420’sinden fazlası çocuk olmak üzere 940’ın üzerinde kişinin Rusya’ya ulaştırıldığının altı çizildi.