https://sputniknews.com.tr/20231209/rusya-acil-durumlar-bakanligi-rus-kurtaricilari-binden-fazla-kisiyi-gazze-seridinden-tahliye-etti-1078257030.html

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Rus kurtarıcıları binden fazla kişiyi Gazze Şeridi'nden tahliye etti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Rus kurtarıcıları binden fazla kişiyi Gazze Şeridi'nden tahliye etti

Bugün 100 Rusya vatandaşının daha aile fertleri ile birlikte Refah sınır kapısından geçtiğine dikkat çeken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus arama-kurtarma... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T19:21+0300

2023-12-09T19:21+0300

2023-12-09T19:21+0300

israil- filistin çatışması

rusya

hamas

rehine

gazze

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda bugün 1000 Rusya vatandaşının aile fertleri ile birlikte Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısından geçtiklerini duyurdu.Açıklamada, “Daha 1000 Rus ve aile fertleri, Refah sınır kapısını geçti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kahire'deki operasyon güzergahında görevli uzmanları, tıbbi ve psikolojik yardım sağlıyor. Vatandaşlara yiyecek ve su sağlanıyor, gerekli belgelerin tamamlamalarına yardımcı olunuyor” ifadelerine yer verildi.Rus arama-kurtarma ekiplerinin insani misyonunun başlangıcından bu yana çatışma bölgesinden binden fazla kişiyi tahliye ettikleri kaydedilen açıklamada, ayrıca kurumun uçak seferleri ile 420’sinden fazlası çocuk olmak üzere 940’ın üzerinde kişinin Rusya’ya ulaştırıldığının altı çizildi.

https://sputniknews.com.tr/20231209/rusya-savunma-bakanligi-rus-ucaklari-ukraynanin-grom-taktik-fuze-uretim-tesisini-vurdu-1078256466.html

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rusya, hamas, rehine, gazze, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu