https://sputniknews.com.tr/20231209/prof-dr-usumezsoydan-ezber-bozan-istanbul-uyarisi-74luk-deprem-senaryolari-cope-atildi-1078247512.html

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan ezber bozan İstanbul uyarısı: 7.4'lük deprem senaryoları çöpe atıldı

Prof. Dr. Üşümezsoy'dan ezber bozan İstanbul uyarısı: 7.4'lük deprem senaryoları çöpe atıldı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan beklenen Marmara depremiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Gemlik'te meydana gelen depremler sonrası... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T14:52+0300

2023-12-09T14:52+0300

2023-12-09T14:52+0300

yaşam

şener üşümezsoy

istanbul

istanbul depremi

deprem

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Marmara Denizi'nde olan 5.1 ve 4.2'lik depremler sonrasında gözler beklenen Marmara depremine çevrildi. Hala daha 2.0-3.0 arasında depremler olmaya devam ediyor. Tam da bu konuyla alakalı olarak Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen depreme ilişkin dikkat açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanlarının uzun yıllardır 'İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem bekliyoruz' açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Üşümezsoy, Marmara Denizi'ndeki fayın ölü bir fay olduğunun söylendiğini aktardı. Asıl fayın Yalova'nın Çınarcık bölgesinin önlerinden geçtiğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, "Hiçbir zaman Kuzey Marmara kenarından giden bir fayımız söz konusu değil" dedi.İstanbul için 7.4'lük deprem senaryolarının çöpe atıldığını söyleyen Prof. Dr. Üşümezsoy, "1894'te olan deprem 1766'dan 4 kat daha şiddetli deprem niye onu görmüyorlar. Üstelikte tam İstanbul dediği yerde niye görmüyorlar. O zaman 250 yılda bir deprem oluyordu 250 yıldan beri deprem olmuyor deprem eli kulağında deme lafını çöpe attığı için" ifadelerini kullandı.'O fay çalışmaz'"Adalar fayı niye kırılmaz" sorusunu da cevaplandıran Prof. Dr. Üşümezsoy şu şekilde cevap verdi:

https://sputniknews.com.tr/20231209/afad-acikladi-marmara-denizinde-pes-pese-depremler-1078241481.html

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şener üşümezsoy, istanbul, istanbul depremi, deprem