https://sputniknews.com.tr/20231209/afad-acikladi-marmara-denizinde-pes-pese-depremler-1078241481.html

AFAD açıkladı: Marmara Denizi'nde peş peşe depremler

AFAD açıkladı: Marmara Denizi'nde peş peşe depremler

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, saat 02.29'da 2.8 ve 03.31'de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T10:46+0300

2023-12-09T10:46+0300

2023-12-09T10:47+0300

türkiye

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

yalova

bursa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 02.29'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa Mudanya'nın 4 km açığı olarak belirlenirken büyüklüğü 2.8 olarak açıklandı.İkinci deprem Yalova'daİkinci deprem saat 03.31'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Yalova Çınarcık, büyüklüğü ise 2.1 olarak duyuruldu.

https://sputniknews.com.tr/20231209/motorinden-sonra-benzine-dev-indirim-2018den-beri-bir-ilk-1078240818.html

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

yalova

bursa

gemlik

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), türkiye, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, yalova, bursa, gemlik, istanbul, istanbul depremi