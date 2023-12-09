https://sputniknews.com.tr/20231209/afad-acikladi-marmara-denizinde-pes-pese-depremler-1078241481.html
AFAD açıkladı: Marmara Denizi'nde peş peşe depremler
AFAD açıkladı: Marmara Denizi'nde peş peşe depremler
Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, saat 02.29'da 2.8 ve 03.31'de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T10:46+0300
2023-12-09T10:46+0300
2023-12-09T10:47+0300
türkiye
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
türkiye
marmara denizi
marmara bölgesi
marmara depremi
yalova
bursa
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Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 02.29'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa Mudanya'nın 4 km açığı olarak belirlenirken büyüklüğü 2.8 olarak açıklandı.İkinci deprem Yalova'daİkinci deprem saat 03.31'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Yalova Çınarcık, büyüklüğü ise 2.1 olarak duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20231209/motorinden-sonra-benzine-dev-indirim-2018den-beri-bir-ilk-1078240818.html
türkiye
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deprem, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), türkiye, marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, yalova, bursa, gemlik, istanbul, istanbul depremi
AFAD açıkladı: Marmara Denizi'nde peş peşe depremler
10:46 09.12.2023 (güncellendi: 10:47 09.12.2023)
Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, saat 02.29'da 2.8 ve 03.31'de 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 02.29'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Bursa Mudanya'nın 4 km açığı olarak belirlenirken büyüklüğü 2.8 olarak açıklandı.
İkinci deprem saat 03.31'de meydana geldi. Depremin merkez üssü Yalova Çınarcık, büyüklüğü ise 2.1 olarak duyuruldu.