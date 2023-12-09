https://sputniknews.com.tr/20231209/meral-aksenerden-6li-masa-aciklamasi-simdiki-aklim-olsa-geri-donmezdim-1078239032.html

Meral Akşener'den 6'lı masa açıklaması: 'Şimdiki aklım olsa dönmezdim'

Meral Akşener'den 6'lı masa açıklaması: 'Şimdiki aklım olsa dönmezdim'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı masanın detaylarını Trabzon'da anlattı. Bir mahalledeki çay ocağında vatandaşlarla buluşan Akşener, soru üzerine... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T01:01+0300

2023-12-09T01:01+0300

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meral akşener

türkiye

6'lı masa

ali babacan

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

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Sabah saatlerinde geldiği Trabzon'da partililerle buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra bir otelde düzenlenen Karadeniz Bölgesi İstişare Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen bu toplantının ardından Yomra ilçesindeki İkisu mahallesine gelen Akşener, çay ocağında vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Akşener, bir vatandaşın sorusu üzerine 6'lı masadan ayrılma ve geri dönme sürecini anlattı. Bir vatandaşın, "Keşke o masadan kalktığınız zaman geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener, "Şimdiki aklım olsa dönmezdim" dedi. Bunun üzerine tekrar söz alan vatandaş, "Ben Karadenizliyim içinden geçeni kıvırarak konuşmam. Düz bir insanım" şeklinde konuşması üzerine Akşener, "Alışkanım" ifadelerini kullandı.Akşener ile karşılıklı oturan vatandaşın tekrar "O masadan kalktınız takdir ettik sizi ama keşke geri dönmeseydiniz" ifadeleri üzerine Akşener 6'lı masadan ayrılma sürecinin detaylarını paylaştı.'Özür dilerim'"Keşke. Şimdiki aklım olsa katiyen yapmazdım. Ama oldu işte. Onun için kendi başımıza gidiyoruz. Sizde destek olun" diyen Akşener, "Samimi bir şey söylüyorum. Bu seçimin kazanılmasını çok arzu ettim. Meral Akşener olarak hiçbir şey talep etmedim. Partimiz var bizim ben niye Cumhurbaşkanı adayı olmuyorum ki. Yani arıza çıkarmamak için ben her şeyden vazgeçtim. Ama siz iki insanı istediniz. Ben de bunlara gayret ettim. Mesele ben değilim sizsiniz. Siz bana söylediniz. Dolayısıyla o da kabul görmedi. Ondan sonraki fasıl öyle oldu. Özür dilerim" şeklinde konuştu.'Siz istemiyorsanız 5 kişi olarak imzalayalım, siz gidebilirsiniz'Alengirli bir iş olmadığını dile getiren Akşener, şunları söyledi:Akşener, araştırma yaptırıp çıkacak sonuca uymayı önerdiğini anlatarak, "Dedim ki 'Ortalaması kimse onun arkasında duralım ve itiraz etmeyelim. En fazla bir haftalık süreç bu.' Bana dendi ki orada, bunu geçen gün Ali Babacan Bey de söyledi, 'Siz istemiyorsanız 5 kişi olarak imzalayalım, siz gidebilirsiniz.' Dolayısıyla 'peki' dedim. O zaman hem Ali Babacan hem de Sayın Davutoğlu dediler ki 'Yok yok.' Yani 'Yıkıp dökmeyin.' Ondan sonra tekrar bu konuyu arkadaşlarla tartışıp bir yetki almak üzere geri döndüm. Benim her işim açıktır, zaten gizli iş yapamıyorum ki ortaya çıkıyor" dedi.'Aklın yeni mi başına geldi?' diyebilirsin'

https://sputniknews.com.tr/20231208/aksenerden-secimlere-mustakil-olarak-girme-kararina-iliskin-aciklama-1078232100.html

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meral akşener, 6'lı masa, ali babacan, ekrem imamoğlu, mansur yavaş