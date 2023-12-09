https://sputniknews.com.tr/20231209/kuzey-koreden-guney-koreye-uyari-1078240637.html

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye uyarı

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye uyarı

Kuzey Kore, Güney Kore'nin Ukrayna'ya yardımını intihara benzetti. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T09:59+0300

2023-12-09T09:59+0300

2023-12-09T09:59+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

seul

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

güney kore savunma bakanlığı

abd

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Kuzey Kore Merkezi Telgraf Ajansı'nın uluslararası gözlemcisi Roh Joo-hyun tarafından kaleme alınan bir makalede, Güney Kore'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardım intihat girişimine benzetildi. Ayrıca bu yardımın yıkıcı sonuçlara yol açacağını ifade edildi.Daha önce ABD basını, Güney Kore'nin bu yıl Ukrayna'ya 155 mm kalibrelik topçu mühimmatı tedarikinde tüm Avrupa ülkelerinin toplamından daha büyük bir tedarikçi haline geldiğini bildirmişti. İddiaya göre ABD'li yetkililer, Güney Kore yasalarının savaş bölgelerine silah tedarikini yasaklamasına rağmen, Seul'ü Kiev'e mühimmat tedarik etmeye ikna etmeye çalışmıştı. Güney Kore tarafının dolaylı teslimat şartıyla bu talebe olumlu yaklaştığı bildirilmişti. Söz konusu mermilerin ABD'nin tükenen stoklarını yenilemek üzere ABD'ye mi teslim edildiği yoksa doğrudan Ukrayna'ya mı yönlendirildiği hususunda henüz bir netlik olmadığı ifade edilmişti."Ukrayna'ya pervasızca askeri yardım - Felakete yol açacak bir intihar eylemi" başlıklı makalesinde Hyun, "Şimdiye kadar Ukrayna'ya hiçbir zaman ölümcül silah sağlamadıklarında inatla ısrar eden Güney Kore unsurlarının utanmaz sahtekarlığının özü bir kez daha ortaya çıktı" dedi.Hyun makalesinde, Güney Kore'nin "Amerikan yanlısı uşakça tutumu" karşısında "Rus düşmanlığıyla dolu" Batılı ülkelerin bile şaşırdığını kaleme aldı..Güney Kore Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya sadece insani yardım ve bir dizi askeri malzeme sağladıklarını ancak herhangi bir silah tedarik etmediklerini dile getirmişti.Roh Joo-hyun, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, ABD'nin sadık bir hizmetkârı haline gelerek Rusya'ya karşı haksız bir dolaylı savaş yürüten kukla kliğine yapılan askeri yardım, Rusya'ya karşı düşmanlığın yoğun bir tezahürü ve barışa karşı işlenmiş bir savaş suçudur. Bu durum Ukrayna'daki kanlı durumun uzamasına yol açmaktadır" dedi. Roh Joo-hyun Seul'ün yanlış seçiminin kaçınılmaz olarak olumsuz sonuçlara ve yıkıcı bir felakete yol açacağını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231123/kuzey-kore-seul-ile-anlasma-uzeri-askiya-aldigi-tum-askeri-onlemleri-yeniden-devreye-sokacak-1077706704.html

kuzey kore

güney kore

seul

rusya

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kuzey kore, güney kore, seul, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, güney kore savunma bakanlığı, abd