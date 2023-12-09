Gaziantep'te sağanak hayatı felç etti

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ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
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Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
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Türkiye neyi takip etti?
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Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
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Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
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Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
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Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
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Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
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NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
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Lübnanlı siyasetçi: ‘İsrail, Lübnan’la savaşamaz’
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Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
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Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
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Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
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Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
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Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
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Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
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AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
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Afrikalı uzman: Rusya ile Afrika arasında direkt lojistik koridorları açılmalı
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Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
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Hollanda’da seçimin galibi: ‘Kiev’e silah vermemeliyiz’
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Kirby: ‘ABD’nin Ukrayna'ya yardım fonu birkaç haftada bitecek’
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İsrail İç İstihbarat Servisi: Tüm dünyadaki Hamas üyelerini yok edeceğiz
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Avrupa Komisyonu'nun 'elmas yaptırımı' planlarına Rusya'dan yanıt
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Yeni bir gafa imza atan Biden, sosyal ağlarda yine türlü şakalara yol açtı
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Putin: ‘Rusya-Türkiye ilişkileri iyi düzeyde’
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Batı basını: ‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde mücadele ruhu zayıflıyor’
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Beyaz Saray: Kiev'e yardıma karşı çıkanlar, Putin'in stratejik konumunu güçlendiriyor
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NATO'da Ukrayna'ya askeri yardımla ilgili 'Hollanda ve Slovakya rahatsızlığı'
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Alman girişimci Dotcom: NATO ve AB dağılacak
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Slovakya Başbakanı Fico: ‘Kiev'e askeri yardım sunmayacağız’
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ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
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Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
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Rusya ve İran dışişleri bakanları “yaptırımlarla mücadele” belgesini imzaladı
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Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
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Telefonlardaki deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
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ABD’li gazeteci: ‘Ukrayna teslim olmazsa kalan topraklarını da kaybedebilir’
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Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
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ABD medyası: ‘Batı, Ukrayna'daki çatışmayı kasıtlı olarak uzatmaya çalışıyor’
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İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
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Rus uzman: ‘Doğalgaz dağıtım merkezi, Türk ekonomisine katkı sağlayacak’
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Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
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Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
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Rus uzman: ‘Rusya ve Türkiye birlikte savaş uçaklarını üretebilir’
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Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
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ABD’li eski istihbarat subayı: ‘Rusya, Ukrayna ordusunu yenilgiye uğrattı’
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Batı basını: ‘Zelenskiy, cephedeki sorunlar nedeniyle ABD’deki konuşmasını iptal etti’
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Rusya'dan ABD'ye '2. Vietnam' uyarısı
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Hint medyası: ‘Putin'in ABD ve Ukrayna ile ilgili öngörüsü gerçekleşmeye başlıyor’
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'Rusya, Ukrayna'daki F-16 uçaklarını S-400'lerin özel füzeleriyle vuracak'
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Arap uzmanlar: ‘Putin, Ortadoğu ziyaretiyle Batı’nın dayattığı klişeyi bozdu’
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Putin'in Ortadoğu ziyareti Batı’da yankı buldu: ‘İzolasyon işe yaramadı’
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Batı basını, Senato tarafından engellenen Ukrayna’ya yardım tasarısını tartışıyor
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Danimarka, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerini yasakladı