https://sputniknews.com.tr/20231209/gaziantepte-saganak-hayati-felc-etti-1078238582.html

Gaziantep'te sağanak hayatı felç etti

Gaziantep'te sağanak hayatı felç etti

Gaziantep'te etkili olan sağanak hayatı felç etti. aralıksız devam eden yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken pek çok araç suda mahsur kaldı... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T00:34+0300

2023-12-09T00:34+0300

2023-12-09T00:34+0300

dünya

gaziantep

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

sağanak yağış uyarısı

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Gaziantep'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyorçSabah saatlerinden itibaren başlayan yağmur, akşam saatlerinde sağanağa dönüştü.Dakikalar geçtikçe etkisini artıran yoğun yağış nedeniyle kent genelinde pek çok cadde ve sokak adeta göle döndü. Yağış nedeniyle özellikle Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan D-850 karayolu ve Çimento Kavşağını tamamen su bastı. Bir sitenin istinat duvarı ise yoğun yağışa dayanamayarak çöktü. Cadde ve köprülü kavşaklar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldıKent genelinde yer yer etkili olan yağışla oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Yağış nedeniyle göle dönen yollarda pek araç da mahsur kaldı. Araçların mahsur kaldığı bölgelere çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin araçların mahsur kaldığı bölgelerde vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken kente yağışın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteorolojiden "Bölgemizde beklenen yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231208/thyden-18-sefer-iptali-1078227747.html

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gaziantep, yağış, sağanak yağış, şiddetli yağış, sağanak yağış uyarısı