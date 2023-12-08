https://sputniknews.com.tr/20231208/thyden-18-sefer-iptali-1078227747.html

THY'den 18 sefer iptali

THY'den 18 sefer iptali

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep çıkışlı ve varışlı 18 seferini iptal etti 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T17:05+0300

2023-12-08T17:05+0300

2023-12-08T17:21+0300

türkiye

thy

uçak

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Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu.THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.Hangi seferler iptal edildi?Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.

https://sputniknews.com.tr/20231202/istanbul-canakkale-edirne-ve-kirklarelide-firtinauyarisi-hangi-deniz-seferleri-iptal-edildi-1078005066.html

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