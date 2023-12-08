https://sputniknews.com.tr/20231208/thyden-18-sefer-iptali-1078227747.html
THY'den 18 sefer iptali
THY'den 18 sefer iptali
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep çıkışlı ve varışlı 18 seferini iptal etti 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T17:05+0300
2023-12-08T17:05+0300
2023-12-08T17:21+0300
türkiye
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uçak
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Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu.THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.Hangi seferler iptal edildi?Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linkinden ulaşılabilir.
https://sputniknews.com.tr/20231202/istanbul-canakkale-edirne-ve-kirklarelide-firtinauyarisi-hangi-deniz-seferleri-iptal-edildi-1078005066.html
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thy, uçak
THY'den 18 sefer iptali
17:05 08.12.2023 (güncellendi: 17:21 08.12.2023)
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep çıkışlı ve varışlı 18 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın için planlanan 18 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, Gaziantep'te yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın sefer iptalleri yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, bu kapsamda Gaziantep çıkışlı/varışlı 18 seferin iptal edildiği belirtildi.
Hangi seferler iptal edildi?