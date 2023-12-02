https://sputniknews.com.tr/20231202/istanbul-canakkale-edirne-ve-kirklarelide-firtinauyarisi-hangi-deniz-seferleri-iptal-edildi-1078005066.html
İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de fırtına uyarısı: Hangi deniz seferleri iptal edildi?
İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de fırtına uyarısı: Hangi deniz seferleri iptal edildi?
Türkiye genelinde fırtına ve yağış etkisini devam ettiriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Bu nedenle bugün bazı seferler... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T11:15+0300
2023-12-02T11:15+0300
2023-12-02T11:15+0300
türkiye
hava durumu
fırtına
ido
istanbul deniz otobüsleri (ido)
çanakkale
çanakkale boğazı
bursa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077554707_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53410d698c11eb69720faa813677e866.jpg
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.İDO seferleri de iptal edildi İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma12.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-KabataBursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) iptal seferleriyse şunlar:08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
https://sputniknews.com.tr/20231202/istanbulda-is-yerinde-yangin--1078002346.html
türkiye
çanakkale
çanakkale boğazı
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077554707_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a2887d65fdbb4fe14f208fb6b7d9f44.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hava durumu, fırtına, ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), çanakkale, çanakkale boğazı, bursa
hava durumu, fırtına, ido, istanbul deniz otobüsleri (ido), çanakkale, çanakkale boğazı, bursa
İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de fırtına uyarısı: Hangi deniz seferleri iptal edildi?
Türkiye genelinde fırtına ve yağış etkisini devam ettiriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Bu nedenle bugün bazı seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
İDO seferleri de iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma
12.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabata
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) iptal seferleriyse şunlar:
08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)