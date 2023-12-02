https://sputniknews.com.tr/20231202/istanbul-canakkale-edirne-ve-kirklarelide-firtinauyarisi-hangi-deniz-seferleri-iptal-edildi-1078005066.html

İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de fırtına uyarısı: Hangi deniz seferleri iptal edildi?

İstanbul, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'de fırtına uyarısı: Hangi deniz seferleri iptal edildi?

Türkiye genelinde fırtına ve yağış etkisini devam ettiriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Bu nedenle bugün bazı seferler... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T11:15+0300

2023-12-02T11:15+0300

2023-12-02T11:15+0300

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.İDO seferleri de iptal edildi İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy08.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy12.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma12.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-KabataBursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) iptal seferleriyse şunlar:08.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

https://sputniknews.com.tr/20231202/istanbulda-is-yerinde-yangin--1078002346.html

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