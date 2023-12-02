https://sputniknews.com.tr/20231202/istanbulda-is-yerinde-yangin--1078002346.html

İstanbul'da iş yerinde yangın

İstanbul'da iş yerinde yangın

Maltepe'de kahve imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T09:35+0300

2023-12-02T09:35+0300

2023-12-02T09:35+0300

türkiye

yangın

istanbul

itfaiye

itfaiye ekipleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076293056_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_19fcbe5456880bd4b8e22297b81f5bab.jpg

Cevizli Mahallesi Balaban Sokak'ta kahve imalatı yapılan ve depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20231202/silahla-oynarken-kendini-vuran-12-yasindaki-kiz-hayatini-kaybetti-1078002236.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yangın, istanbul, itfaiye, itfaiye ekipleri