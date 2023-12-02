https://sputniknews.com.tr/20231202/istanbulda-is-yerinde-yangin--1078002346.html
İstanbul'da iş yerinde yangın
İstanbul'da iş yerinde yangın
Maltepe'de kahve imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T09:35+0300
2023-12-02T09:35+0300
2023-12-02T09:35+0300
türkiye
yangın
istanbul
itfaiye
itfaiye ekipleri
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Cevizli Mahallesi Balaban Sokak'ta kahve imalatı yapılan ve depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231202/silahla-oynarken-kendini-vuran-12-yasindaki-kiz-hayatini-kaybetti-1078002236.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
yangın, istanbul, itfaiye, itfaiye ekipleri
yangın, istanbul, itfaiye, itfaiye ekipleri
İstanbul'da iş yerinde yangın
Maltepe'de kahve imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Cevizli Mahallesi Balaban Sokak'ta kahve imalatı yapılan ve depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.