https://sputniknews.com.tr/20231202/silahla-oynarken-kendini-vuran-12-yasindaki-kiz-hayatini-kaybetti-1078002236.html
Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 12 yaşındaki kız silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T09:28+0300
2023-12-02T09:28+0300
2023-12-02T09:28+0300
türkiye
silah
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mermi
yorgun mermi
çocuk
hayat
ölüm
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Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sercan Demir isimli kız çocuğu, iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sercan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231202/9-ilde-es-zamanli-kahramanlar-operasyonu-88-teror-orgutu-mensubu-yakalandi-1078002108.html
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silah, silah satışı, mermi, yorgun mermi, çocuk, hayat, ölüm
silah, silah satışı, mermi, yorgun mermi, çocuk, hayat, ölüm
Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 12 yaşındaki kız silahla oynarken kazara kendini vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesine bağlı Ortaca Köyünde yaşayan 12 yaşındaki Sercan Demir isimli kız çocuğu, iddialara göre babasına ait olduğu belirtilen tabanca ile oyun oynadığı sırada tabanca kazara ateş aldı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet alması sonucu ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Sercan Demir, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Küçük çocuğun cansız bedeni tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.