https://sputniknews.com.tr/20231209/cinden-abdye-ikiyuzluluk-suclamasi-1078240874.html
Çin'den ABD'ye 'ikiyüzlülük' suçlaması
Çin'den ABD'ye 'ikiyüzlülük' suçlaması
Çin'in BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Jun ABD'yi ikiyüzlülük ve çifte standartla suçladı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T10:16+0300
2023-12-09T10:16+0300
2023-12-09T10:16+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
zhang jun
abd
israil
gazze
gazze şeridi
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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Washington'un sürekli olarak insan haklarına önem verdiğini iddia etmesine rağmen Gazze Şeridi'nde acil ateşkes talep eden bir karar tasarısını veto etmesi nedeniyle ABD'yi ikiyüzlülük ve çifte standartla suçladı.ABD, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde derhal insani ateşkes talep eden bir karar tasarısını veto etmişti.Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zhang Jun, "Tüm bunlar çifte standardın ne olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.Çin: ABD'nin kararından ötürü hayal kırıklığına uğradıkÇin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin-İsrail çatışma bölgesinde derhal ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi karar taslağını veto etmesinin Çin'i büyük hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.Zhang Jun, "Taslağın ABD tarafından veto edilmesinden duyduğumuz derin hayal kırıklığını ve üzüntüyü ifade ediyoruz" diyerek "İki aydır süren çatışmalar daha önce görülmemiş sayıda ölüme ve yıkıma neden oldu. Derhal ateşkes sağlanması en önemli gerekliliktir" diye ekledi.Çin'den İsrail'e çağrıÇin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'i Gazze Şeridi halkını toplu olarak cezalandırmaktan vazgeçmeye çağırdı.Zhang Jun, "İsrail'i uluslararası toplumun çağrısına kulak vermeye ve Gazze'deki insanları toplu olarak cezalandırmaya son vermeye çağırıyoruz. Tüm tarafları Gazze'deki çatışmaları durdurmak için çaba sarf etmeye çağırıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231130/cin-lideri-si-filistin-halkinin-yasam-hakki-derhal-hayata-gecirilmeli-1077950508.html
çin
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çin, çin halk cumhuriyeti, zhang jun, abd, israil, gazze, gazze şeridi
çin, çin halk cumhuriyeti, zhang jun, abd, israil, gazze, gazze şeridi
Çin'den ABD'ye 'ikiyüzlülük' suçlaması
Çin'in BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Jun ABD'yi ikiyüzlülük ve çifte standartla suçladı.
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Washington'un sürekli olarak insan haklarına önem verdiğini iddia etmesine rağmen Gazze Şeridi'nde acil ateşkes talep eden bir karar tasarısını veto etmesi nedeniyle ABD'yi ikiyüzlülük ve çifte standartla suçladı.
ABD, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde derhal insani ateşkes talep eden bir karar tasarısını veto etmişti.
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Düşmanlıkların devam etmesini meşrulaştırmak ile Gazze'deki insanların yaşamları, güvenlikleri ve oradaki insani ihtiyaçlar için endişe beyan etmek çelişkili şeylerdir. Çatışmaların devam etmesini meşrulaştırmak ve çatışmanın yayılamayacağını iddia etmek kendi kendini yenilgiye uğratmaktır. Bir yandan insan haklarından, kadınların ve kız çocuklarının korunmasından bahsederken diğer yandan düşmanlıkların devamını meşrulaştırmak ikiyüzlülüktür.
Zhang Jun, "Tüm bunlar çifte standardın ne olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.
Çin: ABD'nin kararından ötürü hayal kırıklığına uğradık
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin-İsrail çatışma bölgesinde derhal ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi karar taslağını veto etmesinin Çin'i büyük hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.
Zhang Jun, "Taslağın ABD tarafından veto edilmesinden duyduğumuz derin hayal kırıklığını ve üzüntüyü ifade ediyoruz" diyerek "İki aydır süren çatışmalar daha önce görülmemiş sayıda ölüme ve yıkıma neden oldu. Derhal ateşkes sağlanması en önemli gerekliliktir" diye ekledi.
Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'i Gazze Şeridi halkını toplu olarak cezalandırmaktan vazgeçmeye çağırdı.
Zhang Jun, "İsrail'i uluslararası toplumun çağrısına kulak vermeye ve Gazze'deki insanları toplu olarak cezalandırmaya son vermeye çağırıyoruz. Tüm tarafları Gazze'deki çatışmaları durdurmak için çaba sarf etmeye çağırıyoruz" dedi.