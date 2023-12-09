https://sputniknews.com.tr/20231209/cinden-abdye-ikiyuzluluk-suclamasi-1078240874.html

Çin'den ABD'ye 'ikiyüzlülük' suçlaması

Çin'den ABD'ye 'ikiyüzlülük' suçlaması

Çin'in BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcisi Jun ABD'yi ikiyüzlülük ve çifte standartla suçladı. 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T10:16+0300

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gazze şeridi

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Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Washington'un sürekli olarak insan haklarına önem verdiğini iddia etmesine rağmen Gazze Şeridi'nde acil ateşkes talep eden bir karar tasarısını veto etmesi nedeniyle ABD'yi ikiyüzlülük ve çifte standartla suçladı.ABD, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde derhal insani ateşkes talep eden bir karar tasarısını veto etmişti.Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zhang Jun, "Tüm bunlar çifte standardın ne olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.Çin: ABD'nin kararından ötürü hayal kırıklığına uğradıkÇin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'nin Filistin-İsrail çatışma bölgesinde derhal ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi karar taslağını veto etmesinin Çin'i büyük hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.Zhang Jun, "Taslağın ABD tarafından veto edilmesinden duyduğumuz derin hayal kırıklığını ve üzüntüyü ifade ediyoruz" diyerek "İki aydır süren çatışmalar daha önce görülmemiş sayıda ölüme ve yıkıma neden oldu. Derhal ateşkes sağlanması en önemli gerekliliktir" diye ekledi.Çin'den İsrail'e çağrıÇin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'i Gazze Şeridi halkını toplu olarak cezalandırmaktan vazgeçmeye çağırdı.Zhang Jun, "İsrail'i uluslararası toplumun çağrısına kulak vermeye ve Gazze'deki insanları toplu olarak cezalandırmaya son vermeye çağırıyoruz. Tüm tarafları Gazze'deki çatışmaları durdurmak için çaba sarf etmeye çağırıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231130/cin-lideri-si-filistin-halkinin-yasam-hakki-derhal-hayata-gecirilmeli-1077950508.html

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