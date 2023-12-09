https://sputniknews.com.tr/20231209/blinkendan-bakan-fidan-ile-gorusmesine-dair-aciklama-1078257563.html
Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşmesine dair açıklama
Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşmesine dair açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesine dair İsrail-Hamas çatışmasını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani... 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T19:56+0300
2023-12-09T19:56+0300
2023-12-09T19:56+0300
antony blinken
israil- filistin çatışması
hakan fidan
israil-filistin
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine dirsosyal medya hesabından açıklama yaptı.Blinken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fidan ile Washington'da bir araya geldiğini hatırlattı.Görüşmeye ilişkin Blinken, "Fidan ile İsrail-Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.Blinken, paylaşımında ayrıca, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmeden onaylanmasının önemini vurguladı.Fidan: Artık tahammül kalmadıDışişleri Bakanı Fidan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik." demişti.Blinken ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuklarını belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanımız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var" açıklamasında bulunmuş ve bundan sonraki takdirin TBMM'de olduğunu vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231209/disisleri-bakani-fidan-gazze-konusunda-abd-yalniz-kaldi-1078240317.html
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antony blinken, hakan fidan, israil-filistin
antony blinken, hakan fidan, israil-filistin
Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşmesine dair açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesine dair İsrail-Hamas çatışmasını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldıklarını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine dirsosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Blinken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fidan ile Washington'da bir araya geldiğini hatırlattı.
Görüşmeye ilişkin Blinken, "Fidan ile İsrail-Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.
Blinken, paylaşımında ayrıca, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmeden onaylanmasının önemini vurguladı.
Fidan: Artık tahammül kalmadı
Dışişleri Bakanı Fidan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik." demişti.
Blinken ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuklarını belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanımız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var" açıklamasında bulunmuş ve bundan sonraki takdirin TBMM'de olduğunu vurgulamıştı.