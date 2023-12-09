https://sputniknews.com.tr/20231209/blinkendan-bakan-fidan-ile-gorusmesine-dair-aciklama-1078257563.html

Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşmesine dair açıklama

Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşmesine dair açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşmesine dair İsrail-Hamas çatışmasını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T19:56+0300

2023-12-09T19:56+0300

2023-12-09T19:56+0300

antony blinken

israil- filistin çatışması

hakan fidan

israil-filistin

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesine dirsosyal medya hesabından açıklama yaptı.Blinken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Fidan ile Washington'da bir araya geldiğini hatırlattı.Görüşmeye ilişkin Blinken, "Fidan ile İsrail-Hamas çatışmasını, çatışmanın bölgede başka yerlere sıçramamasını sağlama çabalarını, kalan rehinelerin serbest bırakılması gerekliliği ve insani yardım sağlanması konularını ele aldık" ifadelerini kullandı.Blinken, paylaşımında ayrıca, İsveç'in NATO üyeliğinin gecikmeden onaylanmasının önemini vurguladı.Fidan: Artık tahammül kalmadıDışişleri Bakanı Fidan ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumla ilgili bizim pozisyonumuzu Amerikalı muhataplarımıza çok net bir şekilde gündeme getiriyoruz. Buradaki durumun ciddiyetini, artık tahammülün kalmadığını ve bu konuda atılması gereken adımların neler olduğunu son derece net bir şekilde altını çizerek kendilerine (ABD'ye) ifade ettik." demişti.Blinken ile görüşmesinde İsveç'in NATO üyeliğini de konuştuklarını belirten Fidan, "Burada tabii bizim pozisyonumuz belli yani NATO'da yapılan müzakereler neticesinde üçlü zirvede Cumhurbaşkanımız ve İsveç Başbakanı vardı, neticesinde takiben çalıştığımız konular var" açıklamasında bulunmuş ve bundan sonraki takdirin TBMM'de olduğunu vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231209/disisleri-bakani-fidan-gazze-konusunda-abd-yalniz-kaldi-1078240317.html

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antony blinken, hakan fidan, israil-filistin