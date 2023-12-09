https://sputniknews.com.tr/20231209/bireysel-emeklilik-sozlesmesi-ile-ilgili-genelge-resmi-gazetede-yayimlandi-1078257147.html

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı

SEDDK tarafından hazırlanan 'Bireysel Emeklilik Sözleşmesinden Kaynaklı Alacağın Devri Hakkında Genelge' Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelge ile... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T19:32+0300

2023-12-09T19:32+0300

2023-12-09T19:35+0300

türkiye

bireysel emeklilik sistemi (bes)

sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu (seddk)

resmî gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan genelgenin, bireysel emeklilik sisteminde yer alan katılımcıların, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını alacağın devri sözleşmesi yoluyla devredebilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlendiği belirtildi.Genelgede, katılımcının devlet katkısı hariç sözleşmelerinden kaynaklı alacağını, alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebileceği kaydedildi.Alacağın devrine ilişkin tüm süreçlerin anlatıldığı genelgede, aktarıma konu olamayacak sözleşmeler ile ilgili bilgi verildi.Genelgede, "Alacağın devrine konu olabilecek tutarın belirlenmesinde, şirketlerin kredi vadesi boyunca sözleşmedeki birikimden indirim yoluyla tahsil edebilecekleri kesinti gelirleri dikkate alınır. Bankanın devralmak üzere ileteceği tutar, alacağın devri fon değerinde ortaya çıkabilecek değer kayıpları ile sözleşmedeki birikimlerin mevcut emeklilik yatırım fonlarından, alacağın devri fonuna geçiş aşaması tamamlanana kadar fon birim fiyatında oluşabilecek farklılıkları telafi etmek üzere kredi tutarının yüzde 20 fazlasını aşamaz" ifadeleri yer aldı.Toplam 8 maddenin yer aldığı genelge; "Amaç ve Kapsam", "Dayanak", "Tanımlar", "Alacağın Devri Süreci", Devredilebilecek Sözleşme ve Alacak Tutarı", "Alacağın Devrine İlişkin Diğer Hususlar", "Yürürlük" ve "Yürütme" bölümlerinden oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20231030/bireysel-emeklilikte-degisiklik-kredi-teminati-olabilecek-evlilik-icin-cekilebilecek--1076876601.html

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bireysel emeklilikte devlet katkısı, bireysel emeklilikte alacak, bireysel emeklilikte alacağın devri, bireysel emeklilikte alacak devredilebilir mi