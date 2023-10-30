https://sputniknews.com.tr/20231030/bireysel-emeklilikte-degisiklik-kredi-teminati-olabilecek-evlilik-icin-cekilebilecek--1076876601.html
Bireysel emeklilikte değişiklik: Kredi teminatı olabilecek, evlilik için çekilebilecek
Bireysel emeklilikte değişiklik: Kredi teminatı olabilecek, evlilik için çekilebilecek
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yaşanacak değişiklikle bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecek. Uygulama 2024 Ocak'ta başlayacak. 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T11:07+0300
2023-10-30T11:07+0300
2023-10-30T11:07+0300
ekonomi
bes
bireysel emeklilik sistemi (bes)
emeklilik
erken emeklilik
tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
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2024 yılında bireysel emeklilik sisteminde nelerin değişeceği merak ediliyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, BES'teki yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, bankadan kredi çekmek isteyen BES katılımcıları, BES sözleşmesini teminat olarak gösterecek ve bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecek.Doğan'ın aktardığına göre BES'teki değişimler şöyle olacak:* Katılımcılar, BES hesaplarındaki birikiminin yüzde 50’ye kadar olan kısmını konut, evlilik, eğitim masrafları için çekebilecek. Bu uygulama da 2024’ün Mart ayında başlayacak.* 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na da girdi; işverenlerin çalışanları için yaptırdığı otomatik katılım sistemi, işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek ve tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi Türkiye’ye özgü bir model olacak. Sistem 2024’ün son çeyreğinde uygulamaya girecek.* Üniversitelerde okuyan 25 yaş altı gençler için özel BES uygulaması getirilecek. Gençler sisteme dahil edilecek ve uzun süre de sistemde kalmaları sağlanacak.* BES kapsamında engellilere yönelik özel emeklilik uygulaması başlatılacak.
https://sputniknews.com.tr/20231030/hesaplar-degisti-memur-ve-emekli-maasina-zamda-yeni-oran-ve-rakam-verildi-1076872262.html
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bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), emeklilik, erken emeklilik, tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
bes, bireysel emeklilik sistemi (bes), emeklilik, erken emeklilik, tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)
Bireysel emeklilikte değişiklik: Kredi teminatı olabilecek, evlilik için çekilebilecek
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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yaşanacak değişiklikle bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecek. Uygulama 2024 Ocak'ta başlayacak.
2024 yılında bireysel emeklilik sisteminde nelerin değişeceği merak ediliyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, BES'teki yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı. Buna göre, bankadan kredi çekmek isteyen BES katılımcıları, BES sözleşmesini teminat olarak gösterecek ve bankalardan uygun faiz ve şartlarda kredi kullanabilecek.
Doğan'ın aktardığına göre BES'teki değişimler şöyle olacak:
* Katılımcılar, BES hesaplarındaki birikiminin yüzde 50’ye kadar olan kısmını konut, evlilik, eğitim masrafları için çekebilecek. Bu uygulama da 2024’ün Mart ayında başlayacak.
* 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na da girdi; işverenlerin çalışanları için yaptırdığı otomatik katılım sistemi, işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşecek ve tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulacak. Tamamlayıcı emeklilik sistemi Türkiye’ye özgü bir model olacak. Sistem 2024’ün son çeyreğinde uygulamaya girecek.
* Üniversitelerde okuyan 25 yaş altı gençler için özel BES uygulaması getirilecek. Gençler sisteme dahil edilecek ve uzun süre de sistemde kalmaları sağlanacak.
* BES kapsamında engellilere yönelik özel emeklilik uygulaması başlatılacak.