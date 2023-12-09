https://sputniknews.com.tr/20231209/bakan-yerlikaya-hic-kimse-ama-hic-kimse-devletimizden-ve-milletimizden-guclu-degildir-1078258319.html

Bakan Yerlikaya: Hiç kimse ama hiç kimse, devletimizden ve milletimizden güçlü değildir

Bakan Yerlikaya: Hiç kimse ama hiç kimse, devletimizden ve milletimizden güçlü değildir

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Huzurumuzu bozan, güvenliğimize zarar veren bir çete, bir zehir taciri, bir tefeci, suç örgütü, kim olursa olsun, lütfen 112'yi... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T20:50+0300

2023-12-09T20:50+0300

2023-12-09T20:50+0300

ali yerlikaya

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu buluşmalarda şehirlerin huzur ve güvenliğini ilgililerle masaya yatırdıklarını söyledi.Bu toplantılarla "Türkiye Yüzyılı'nda teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine, suçta kibirlenenlere yer yoktur" mesajı verdiklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:Yerlikaya, 4 Haziran-1 Aralık tarihleri arasında, 180 günde Erzurum'un daha huzurlu, daha güvenli olması için yapılan çalışmalardan bahsetti.'Sokaklarımızı bu zorbalardan tamamen temizleyeceğiz'Milletin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine kasteden bölücü terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle verilen mücadelenin amansız şekilde devam ettiğini aktaran Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Yerlikaya, 180 günde Erzurum'da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 4 operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sının tutuklandığını belirterek, Erzurum'da biri bölgesel, biri yerel 2 organize suç çetesinin çökertildiğini dile getirdi.Erzurum’da zehir tacirlerine yönelik 630 operasyonda 878 şüphelinin gözaltına alındığını ve 73 şüphelinin tutuklandığını anlatan Yerlikaya, "Geleceğimizi, göz aydınlığı çocuklarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Bir çocuğumuzu, bir evladımızı dahi bu uyuşturucu belasından kaybetmeye tahammülümüz yok" diye konuştu.Kaçak göçle mücadeleDüzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin sürdüğünü belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:Erzurum'un düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede stratejik bir şehir olduğuna işaret eden Yerlikaya, kentte bu kapsamda son 180 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 57 operasyonda gözaltına alınan 117 şüpheliden 18'inin tutuklandığını aktardı.Yerlikaya, 652 düzensiz göçmenin ise yakalanarak geri gönderme merkezlerinde bulunan 5 bin 501 düzensiz göçmenle sınır dışı edildiğini kaydetti.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gittiği her ilde yaptığı çağrıyı burada da tekrarlamak istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

https://sputniknews.com.tr/20231208/yerlikaya-duyurdu-81-ilde-alkol-operasyonu-yapildi-25-bin-litre-ickiye-el-kondu-1078207970.html

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ali yerlikaya