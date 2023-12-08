https://sputniknews.com.tr/20231208/yerlikaya-duyurdu-81-ilde-alkol-operasyonu-yapildi-25-bin-litre-ickiye-el-kondu-1078207970.html

Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'alkol operasyonu' yapıldı, 25 bin litre içkiye el kondu

Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'alkol operasyonu' yapıldı, 25 bin litre içkiye el kondu

81 ilde sahte alkol operasyonu düzenlendiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 bin 603 litre içkiye el konulduğunu duyurdu. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T08:46+0300

2023-12-08T08:46+0300

2023-12-08T09:51+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

alkol

alkol satışı

alkol yasağı

alkol zehirlenmesi

alkol tüketimi

sahte içki

polis

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde düzenlenen Çengel-4 operasyonu hakkında bilgi verdi.Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda operasyon kapsamında 189 kişiye yönelik adli işlem başlatıldığını ve 25 bin 603 litre kaçak/sahte alkolün ele geçirildiğini açıkladı.Yerlikaya, "Operasyonlarda; 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi. 8 bin 310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 13 bin 472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 12 bin 131 litre etil alkole, bin 704 adet boş şişe ve bin 600 adet bandrole, bin 680 adet alkol aroması ve 68 bin 121 adet etikete el konuldu. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

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ali yerlikaya, operasyon, alkol, alkol satışı, alkol yasağı, alkol zehirlenmesi, alkol tüketimi, sahte içki, polis, baskın