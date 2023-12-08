Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'alkol operasyonu' yapıldı, 25 bin litre içkiye el kondu

Türkiye
TCMB Başkanı Erkan: 10 kat artan reeskont limitini daha da artıracağız
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231208/yerlikaya-duyurdu-81-ilde-alkol-operasyonu-yapildi-25-bin-litre-ickiye-el-kondu-1078207970.html
Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'alkol operasyonu' yapıldı, 25 bin litre içkiye el kondu
Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'alkol operasyonu' yapıldı, 25 bin litre içkiye el kondu
81 ilde sahte alkol operasyonu düzenlendiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 bin 603 litre içkiye el konulduğunu duyurdu. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T08:46+0300
2023-12-08T09:51+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
alkol
alkol satışı
alkol yasağı
alkol zehirlenmesi
alkol tüketimi
sahte içki
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde düzenlenen Çengel-4 operasyonu hakkında bilgi verdi.Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda operasyon kapsamında 189 kişiye yönelik adli işlem başlatıldığını ve 25 bin 603 litre kaçak/sahte alkolün ele geçirildiğini açıkladı.Yerlikaya, "Operasyonlarda; 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi. 8 bin 310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 13 bin 472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 12 bin 131 litre etil alkole, bin 704 adet boş şişe ve bin 600 adet bandrole, bin 680 adet alkol aroması ve 68 bin 121 adet etikete el konuldu. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/emekliye-kotu-haber-deniz-zeyrekten-asgari-ucret-icin-kulis-bilgisi-verdi-1078207649.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0958ca34a3d8e63f9dd43922470c52fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, operasyon, alkol, alkol satışı, alkol yasağı, alkol zehirlenmesi, alkol tüketimi, sahte içki, polis, baskın
ali yerlikaya, operasyon, alkol, alkol satışı, alkol yasağı, alkol zehirlenmesi, alkol tüketimi, sahte içki, polis, baskın

Yerlikaya duyurdu: 81 ilde 'alkol operasyonu' yapıldı, 25 bin litre içkiye el kondu

08:46 08.12.2023 (güncellendi: 09:51 08.12.2023)
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
Abone ol
81 ilde sahte alkol operasyonu düzenlendiğini belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 bin 603 litre içkiye el konulduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaçak ve sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde düzenlenen Çengel-4 operasyonu hakkında bilgi verdi.
Yerlikaya, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda operasyon kapsamında 189 kişiye yönelik adli işlem başlatıldığını ve 25 bin 603 litre kaçak/sahte alkolün ele geçirildiğini açıkladı.
Yerlikaya, "Operasyonlarda; 14 adet sahte alkol üretimi yapılan içki imalathanesi deşifre edildi. 8 bin 310 şişe kaçak/sahte alkollü içkiye, 13 bin 472 litre kaçak/sahte alkollü içkiye, 12 bin 131 litre etil alkole, bin 704 adet boş şişe ve bin 600 adet bandrole, bin 680 adet alkol aroması ve 68 bin 121 adet etikete el konuldu. Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede 25 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi" ifadelerini kullandı.
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
EKONOMİ
Kulis bilgisi paylaşan Deniz Zeyrek'ten kötü haber: Emekli ve memur maaşı ile asgari ücreti açıkladı
08:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала