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https://sputniknews.com.tr/20231209/arastirma-alkolik-olabilir-misiniz--1078255595.html
Araştırma: Alkolik olabilir misiniz?
Araştırma: Alkolik olabilir misiniz?
Yılın bu dönemleri, birçok insan daha fazla alkol tüketmeye başlıyor. Peki, alkolik olmanın eşiğinde veya alkolik olabilir misiniz? 09.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-09T18:20+0300
2023-12-09T18:26+0300
yaşam
alkol
alkolizm
şarap
içki
bira
vodka
tekila
yılbaşı
parti
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Yılbaşı yaklaştıkça, hava soğukça ve partiler çoğaldıkça insanlar daha fazla alkol tüketmeye başlıyor. Eğlenceli gözükse de yoğun içki tüketmeye başlamak alışkanlık yaratıp alkolizme sebep olabilir. İngiltere Sağlık Bakanlığı özellikle Aralık ayı için vatandaşlarını uyarmak ve test etmek adına, ‘kişilerin alkol problemi olup olmadığına’ yönelik bir bilgi metni hazırladı.İngiltere Sağlık Bakanlığı’na göre, alkolü tamamen bırakmasanız bile, eğer rahatsızlık duyduğunuz bir seviyeye geldiyseniz şimdiden azaltmanız gerekiyor. Bakanlık, “Alkolden kaynaklanan sağlık risklerini düşük seviyede tutmak için hem erkeklere hem kadınlara haftada 14 birimden daha fazla içmemeleri tavsiye edilir” açıklamalarında bulunuyor.‘14 birim alkol’ içkiden içkiye göre değişse de, haftalık olarak bir şişe biradan 6’dan fazla içilmesi tehlikeli olarak değerlendiriliyor. Yani hafta içinde düzenli olarak altı bira içiyorsanız, alkolik olarak sayılma ihtimaliniz bulunuyor. Bu değerlendirme, alkol seviyesi ortalama olan biralar için geçerli. Yani ortalama olarak 3,8 – 4,8 alkol oranı bulunan içkilerde geçerli oluyor.Şarap için ise bu oran, düşük dereceli şaraplarda bir buçuk şişeden biraz fazlası olarak tanımlanıyor. 125 mililitrelik bir bardak örneği olarak, haftada 10 bardaktan fazla içmek alkolizm olarak belirtiliyor.Ayrıca, aşırı derecede içki içmenin uzun vadeli hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini arttırdığı, içki seansları sırasında daha yavaş içilmesi ve alkollü içeceklerin bir bardak su ile değiştirilmesi tavsiye ediliyor.Bunun dışında, alkolik olup olmadığını gösteren belli diğer ölçüler de bulunuyor. Bunlar:Alkolizmin ciddi bir sorun olduğu ve yardım alınması gerektiği belirtilirken, alkol tüketimini azaltmaya yarıyacak birkaç basit ipucu da bulunuyor. Bunlar ise şöyle sıralanıyor:Eğer ciddi bir alkol sorununuz var ise ve kendi başınıza bu durumda yeterli olmadığınızı düşünüyorsanız, yetkililerden yardım istemeyi unutmayın.
https://sputniknews.com.tr/20231209/yeni-yil-neredeyse-kapida-neden-hangover-oluruz-ve-cozumu-nedir-1078245468.html
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alkol, alkolizm, şarap, içki, bira, vodka, tekila, yılbaşı, parti, bağımlılık
alkol, alkolizm, şarap, içki, bira, vodka, tekila, yılbaşı, parti, bağımlılık

Araştırma: Alkolik olabilir misiniz?

18:20 09.12.2023 (güncellendi: 18:26 09.12.2023)
© PixabayŞarap şişesi ve kadehi
Şarap şişesi ve kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
© Pixabay
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Yılın bu dönemleri, birçok insan daha fazla alkol tüketmeye başlıyor. Peki, alkolik olmanın eşiğinde veya alkolik olabilir misiniz?
Yılbaşı yaklaştıkça, hava soğukça ve partiler çoğaldıkça insanlar daha fazla alkol tüketmeye başlıyor. Eğlenceli gözükse de yoğun içki tüketmeye başlamak alışkanlık yaratıp alkolizme sebep olabilir. İngiltere Sağlık Bakanlığı özellikle Aralık ayı için vatandaşlarını uyarmak ve test etmek adına, ‘kişilerin alkol problemi olup olmadığına’ yönelik bir bilgi metni hazırladı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı’na göre, alkolü tamamen bırakmasanız bile, eğer rahatsızlık duyduğunuz bir seviyeye geldiyseniz şimdiden azaltmanız gerekiyor. Bakanlık, “Alkolden kaynaklanan sağlık risklerini düşük seviyede tutmak için hem erkeklere hem kadınlara haftada 14 birimden daha fazla içmemeleri tavsiye edilir” açıklamalarında bulunuyor.
‘14 birim alkol’ içkiden içkiye göre değişse de, haftalık olarak bir şişe biradan 6’dan fazla içilmesi tehlikeli olarak değerlendiriliyor. Yani hafta içinde düzenli olarak altı bira içiyorsanız, alkolik olarak sayılma ihtimaliniz bulunuyor. Bu değerlendirme, alkol seviyesi ortalama olan biralar için geçerli. Yani ortalama olarak 3,8 – 4,8 alkol oranı bulunan içkilerde geçerli oluyor.
Şarap için ise bu oran, düşük dereceli şaraplarda bir buçuk şişeden biraz fazlası olarak tanımlanıyor. 125 mililitrelik bir bardak örneği olarak, haftada 10 bardaktan fazla içmek alkolizm olarak belirtiliyor.
Ayrıca, aşırı derecede içki içmenin uzun vadeli hastalıklardan kaynaklanan ölüm riskini arttırdığı, içki seansları sırasında daha yavaş içilmesi ve alkollü içeceklerin bir bardak su ile değiştirilmesi tavsiye ediliyor.
Bunun dışında, alkolik olup olmadığını gösteren belli diğer ölçüler de bulunuyor. Bunlar:
Hiç düşünmeden her gün alkol almak
Düzenli bir şekilde, alışkanlık gibi alkol tüketmek
Sadece içkinin olduğu yerlerde sosyalleşmek veya sadece içki içmek için sosyalleşmek
Başkalarının alkol tüketmemesini 'rahatsız edici' bulmak
Alkolizmin ciddi bir sorun olduğu ve yardım alınması gerektiği belirtilirken, alkol tüketimini azaltmaya yarıyacak birkaç basit ipucu da bulunuyor. Bunlar ise şöyle sıralanıyor:
Düzenli bir şekilde içme yolundan planlı bir şekilde kurtulmak (Belirlenen günlerde kesin bir şekilde alkol tüketmemek)
Alkol almaya sadece belli bir bütçe ayırarak alkol alınımı sınırlamak
Çevredeki insanlara alkol tüketiminizi sınırlandıracağını söyleyerek destek ve motivasyon kazanmak
Her gün biraz daha azaltarak veya küçük bardaklarla içmeye çalışmak
Tüketilen alkol oranının seviyesini düşürmek
Eğer ciddi bir alkol sorununuz var ise ve kendi başınıza bu durumda yeterli olmadığınızı düşünüyorsanız, yetkililerden yardım istemeyi unutmayın.
Bira - Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2023
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