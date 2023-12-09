https://sputniknews.com.tr/20231209/abb-baskani-yavas-hayvanseverler-sorumluluk-almali-sahipsiz-hayvan-olmaz-1078249060.html

ABB Başkanı Yavaş: Hayvanseverler sorumluluk almalı, sahipsiz hayvan olmaz

ABB Başkanı Yavaş: Hayvanseverler sorumluluk almalı, sahipsiz hayvan olmaz

Yavaş, Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, belediye binasındaki konferans salonunda düzenlenen programın ardından basın mensuplarının sorularını... 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T15:43+0300

2023-12-09T15:43+0300

2023-12-09T15:43+0300

türkiye

ankara

ankara büyükşehir belediyesi

mansur yavaş

keçiören

köpek

sokak köpeği

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sahipsiz köpeklerle ilgili hayvanseverlerin de sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz" dedi.Keçiören'de 2 gün önce bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanmasına ilişkin soru üzerine Yavaş, Avrupa'da hiçbir ülkede sokakta sahipsiz hayvan görmediğini söyledi.Yeni yaptıkları butik barınaklarda, maliyetini belediye olarak karşılamak kaydıyla hayvanseverlerin köpeklere gelip bakmalarını istediklerini belirten Yavaş, "Saygılıyım, hayvanseverlerin fikirlerine de saygılıyım ama o kadar çok popülasyon arttı ki Türkiye'de ilk defa kendi imkanları dışında kısırlaştırma ihalesi açan belediyeyiz. 13 klinikle anlaştık. Dişiler kısırlaştığında bir hafta kalması gerekiyor. Erkek olanlar hemen sokağa tekrar bırakılabiliyor ama bu popülasyonda bu şekilde sadece kısırlaştırmayla bunun önünü almanın imkanı yok" dedi.Bir yandan kısırlaştırma işlemlerine devam edeceklerini diğer yandan sokaktaki sahipsiz köpekleri barınaklarda misafir edeceklerini bildiren Yavaş, "Eğer çok istiyorlarsa hayvanseverler onlar da elini taşın altına koysun. Destek oluruz, sahiplensinler. Sahipsiz hayvan olmaz" ifadelerini kullandı.Yavaş, barınakların bu soruna çözüm olup olmayacağına yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231208/ankarada-sahipsiz-kopeklerin-saldirisiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1078226321.html

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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, keçiören, köpek, sokak köpeği