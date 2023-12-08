https://sputniknews.com.tr/20231208/ankarada-sahipsiz-kopeklerin-saldirisiyla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1078226321.html
Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğraması olayının... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T16:04+0300
2023-12-08T16:04+0300
2023-12-08T16:04+0300
türkiye
ankara
sokak köpeği
saldırı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Yılmaz'ın başıboş köpeklerce saldırıya uğradığını ve ağır yaralandığını hatırlattı.Bakan Yerlikaya, "Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/ankarada-sahipsiz-kopekler-saldirdi-ilkokul-ogrencisi-agir-yarali-1078213074.html
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ankara, sokak köpeği, saldırı
ankara, sokak köpeği, saldırı
Ankara’da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ilkokul 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın Ankara'nın Keçiören ilçesinde boş arazide köpeklerin saldırısına uğraması olayının Mülkiye Müfettişlerince araştırılması için soruşturma açıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Kafkas Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Yılmaz'ın başıboş köpeklerce saldırıya uğradığını ve ağır yaralandığını hatırlattı.
Bakan Yerlikaya, "Olayın, Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.