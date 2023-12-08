Ankara'da sahipsiz köpekler saldırdı: İlkokul öğrencisi ağır yaralı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231208/ankarada-sahipsiz-kopekler-saldirdi-ilkokul-ogrencisi-agir-yarali-1078213074.html
Ankara'da sahipsiz köpekler saldırdı: İlkokul öğrencisi ağır yaralı
Ankara'da sahipsiz köpekler saldırdı: İlkokul öğrencisi ağır yaralı
Ankara'da, boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı. T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T11:18+0300
2023-12-08T11:18+0300
türkiye
ankara
köpek
sokak köpeği
saldırı
yaralı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078212768_0:104:334:292_1920x0_80_0_0_334b0c4b36d59491688dc435ecb92373.jpg
Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi T.Y, Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.Kafkas Ortaokulunun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan T.Y. ağır yaralandı.Olayı görenlerin taş ve sopayla müdahale ederek köpeklerin saldırısından kurtardığı çocuk, ambulansla Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Durumunun ağır olması nedeniyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.'Üç beş günde bir çocuğun ölmesi mi lazım?'Evinin balkonundan köpeklerin saldırısını gören Mehmet Dafdaf, olayı şöyle anlattı:Mahalle sakini Yasemin Çelen ise sahipsiz köpeklerin bir hafta önce kendi çocuğuna saldırdığını, parmağından ve bacağından yaralanan çocuğun, öğretmeninin müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtulduğunu anlattı. Çelen, başka çocukların da zarar görmemesi için bölgede acilen önlem alınmasını, köpeklerin toplatılmasını istedi.'Köpekleri şikayet etmiştim başıma geldi'Şaziye Ateş de 6 ay önce kızına, dershane çıkışı parkta 2-3 köpeğin saldırdığını belirterek, "Isırılmadan önce sahipsiz köpekleri şikayet etmiştim, başıma geldi. Gözümün önünde çocuğumu ısırdı. Bir ay hastanede mücadele ettim, rapor aldım. Biz çocuklarımızı gönderirken aklımız kalıyor. Buraya okul yapılıyorsa güvenliği de sağlanmalı." diyerek tepkisini dile getirdi.Ateş, kızının saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu, minik bir köpek bile görse paniklediğini anlattı.Bir başka mahalle sakini Melek Aslan da okula giden iki çocuğunu, sahipsiz köpekler nedeniyle sürekli kendisinin okula götürüp getirdiğini söyledi. Aslan, "Bu köpekleri belediyeye bildirdik, küpeli oldukları için bir şey yapamayacaklarını söylediler. Bugün o çocuğun başına, yarın benim çocuğumun başına... Köpekler okulun açık kapısından içeri giriyor, tellerinden de atlıyorlar. Çok tedirginiz. Aileler olarak buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklarımızı bakkala bile gönderemiyoruz." diye konuştu.Sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırmasının ardından olay yerinde toplanan mahalle sakinlerinin tepkileri sürüyor. Bölgede zaman zaman başka çocukların da saldırıya uğradığını dile getiren mahalle sakinleri, boş arazideki alanda sahipsiz 50'ye yakın köpek bulunduğunu belirterek, köpeklerin acilen toplatılmasını istiyor.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/08/1078212768_0:73:334:324_1920x0_80_0_0_9d47e98c2a72d0f5d2f92a5c2288e89d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, köpek, sokak köpeği, saldırı, yaralı
ankara, köpek, sokak köpeği, saldırı, yaralı

Ankara'da sahipsiz köpekler saldırdı: İlkokul öğrencisi ağır yaralı

11:18 08.12.2023
© İHA / IHAAnkara'da sahipsiz köpekler saldırdı: İlkokul öğrencisi ağır yaralandı
Ankara'da sahipsiz köpekler saldırdı: İlkokul öğrencisi ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© İHA / IHA
Abone ol
Ankara'da, boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı. T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi T.Y, Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.

Kafkas Ortaokulunun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan T.Y. ağır yaralandı.

Olayı görenlerin taş ve sopayla müdahale ederek köpeklerin saldırısından kurtardığı çocuk, ambulansla Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olması nedeniyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

'Üç beş günde bir çocuğun ölmesi mi lazım?'

Evinin balkonundan köpeklerin saldırısını gören Mehmet Dafdaf, olayı şöyle anlattı:
"Önce köpekler birbirine saldırdı zannettim. Hava da biraz pusluydu. Bir baktım ortada bir çocuk. 'Kaçarlar, kaçmazlar' derken, çocuk baya uğraştı, çantayla, elindekilerle falan vurdu. O anda çocuğu ileriye kadar getirdiler. Balkondan üstümü falan da giymedim, yalın ayak fırladım. Komşum da çocuklarını okula götürüyormuş, onların arabasına bindim. Çocuğu oraya yıktıklarını gördüğümü söyledim. Komşumla oraya gittik, arabaya da saldırdılar, bizi de indirmediler. Çocuk panikledi. Vatandaşın telefonundan ambulansı, polisi aradık, taşlarla, sopalarla köpekleri kovaladık ama 20 saniyenin içinde yetişemedim. Çocuğun durumu iyi değildi. Böyle bir şey olamaz. Bunlar bir hafta önce de burada bir çocuğa saldırmış. Üç, beş günde bir çocuğun ölmesi mi lazım."
Mahalle sakini Yasemin Çelen ise sahipsiz köpeklerin bir hafta önce kendi çocuğuna saldırdığını, parmağından ve bacağından yaralanan çocuğun, öğretmeninin müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtulduğunu anlattı. Çelen, başka çocukların da zarar görmemesi için bölgede acilen önlem alınmasını, köpeklerin toplatılmasını istedi.

'Köpekleri şikayet etmiştim başıma geldi'

Şaziye Ateş de 6 ay önce kızına, dershane çıkışı parkta 2-3 köpeğin saldırdığını belirterek, "Isırılmadan önce sahipsiz köpekleri şikayet etmiştim, başıma geldi. Gözümün önünde çocuğumu ısırdı. Bir ay hastanede mücadele ettim, rapor aldım. Biz çocuklarımızı gönderirken aklımız kalıyor. Buraya okul yapılıyorsa güvenliği de sağlanmalı." diyerek tepkisini dile getirdi.

Ateş, kızının saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu, minik bir köpek bile görse paniklediğini anlattı.

Bir başka mahalle sakini Melek Aslan da okula giden iki çocuğunu, sahipsiz köpekler nedeniyle sürekli kendisinin okula götürüp getirdiğini söyledi. Aslan, "Bu köpekleri belediyeye bildirdik, küpeli oldukları için bir şey yapamayacaklarını söylediler. Bugün o çocuğun başına, yarın benim çocuğumun başına... Köpekler okulun açık kapısından içeri giriyor, tellerinden de atlıyorlar. Çok tedirginiz. Aileler olarak buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklarımızı bakkala bile gönderemiyoruz." diye konuştu.

Sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırmasının ardından olay yerinde toplanan mahalle sakinlerinin tepkileri sürüyor. Bölgede zaman zaman başka çocukların da saldırıya uğradığını dile getiren mahalle sakinleri, boş arazideki alanda sahipsiz 50'ye yakın köpek bulunduğunu belirterek, köpeklerin acilen toplatılmasını istiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала