https://sputniknews.com.tr/20231208/ankarada-sahipsiz-kopekler-saldirdi-ilkokul-ogrencisi-agir-yarali-1078213074.html

Ankara'da sahipsiz köpekler saldırdı: İlkokul öğrencisi ağır yaralı

Ankara'da sahipsiz köpekler saldırdı: İlkokul öğrencisi ağır yaralı

Ankara'da, boş arazide köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı. T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T11:18+0300

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türkiye

ankara

köpek

sokak köpeği

saldırı

yaralı

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Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi T.Y, Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.Kafkas Ortaokulunun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan T.Y. ağır yaralandı.Olayı görenlerin taş ve sopayla müdahale ederek köpeklerin saldırısından kurtardığı çocuk, ambulansla Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Durumunun ağır olması nedeniyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan T.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.'Üç beş günde bir çocuğun ölmesi mi lazım?'Evinin balkonundan köpeklerin saldırısını gören Mehmet Dafdaf, olayı şöyle anlattı:Mahalle sakini Yasemin Çelen ise sahipsiz köpeklerin bir hafta önce kendi çocuğuna saldırdığını, parmağından ve bacağından yaralanan çocuğun, öğretmeninin müdahalesiyle köpeklerin saldırısından kurtulduğunu anlattı. Çelen, başka çocukların da zarar görmemesi için bölgede acilen önlem alınmasını, köpeklerin toplatılmasını istedi.'Köpekleri şikayet etmiştim başıma geldi'Şaziye Ateş de 6 ay önce kızına, dershane çıkışı parkta 2-3 köpeğin saldırdığını belirterek, "Isırılmadan önce sahipsiz köpekleri şikayet etmiştim, başıma geldi. Gözümün önünde çocuğumu ısırdı. Bir ay hastanede mücadele ettim, rapor aldım. Biz çocuklarımızı gönderirken aklımız kalıyor. Buraya okul yapılıyorsa güvenliği de sağlanmalı." diyerek tepkisini dile getirdi.Ateş, kızının saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu, minik bir köpek bile görse paniklediğini anlattı.Bir başka mahalle sakini Melek Aslan da okula giden iki çocuğunu, sahipsiz köpekler nedeniyle sürekli kendisinin okula götürüp getirdiğini söyledi. Aslan, "Bu köpekleri belediyeye bildirdik, küpeli oldukları için bir şey yapamayacaklarını söylediler. Bugün o çocuğun başına, yarın benim çocuğumun başına... Köpekler okulun açık kapısından içeri giriyor, tellerinden de atlıyorlar. Çok tedirginiz. Aileler olarak buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklarımızı bakkala bile gönderemiyoruz." diye konuştu.Sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırmasının ardından olay yerinde toplanan mahalle sakinlerinin tepkileri sürüyor. Bölgede zaman zaman başka çocukların da saldırıya uğradığını dile getiren mahalle sakinleri, boş arazideki alanda sahipsiz 50'ye yakın köpek bulunduğunu belirterek, köpeklerin acilen toplatılmasını istiyor.

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ankara, köpek, sokak köpeği, saldırı, yaralı