https://sputniknews.com.tr/20231208/ukraynada-ortaya-cikan-tehlikeli-bakteriler-avrupaya-tasiniyor-1078226142.html
CDC: Ukrayna’da ortaya çıkan tehlikeli bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
CDC: Ukrayna’da ortaya çıkan tehlikeli bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Ukrayna genelinde görülen antimikrobiyal ilaçlara dirençli tehlikeli bakterilerin Avrupa’da yayılmaya başladığını... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T15:59+0300
2023-12-08T15:59+0300
2023-12-08T15:59+0300
ukrayna krizi
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
bakteri
virüs
ukrayna
avrupa
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ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) raporuna göre, antimikrobiyal ilaçlara dirençli tehlikeli bakteriler, Ukrayna'da giderek daha fazla yayılıyor ve Ukraynalı vatandaşları tarafından Avrupa'ya taşınıyor.Raporda, “Savaş öncesi yüksek antimikrobiyal direnç oranları, travmatik yaralanmaların görülme sıklığındaki artış ve savaşa bağlı olarak Ukrayna'daki sağlık kurumlarındaki yükün artması, Avrupa'ya giren çoklu ilaçlara dirençli organizmaların tespitinde artışa yol açıyor” ifadelerine yer verildi.Antimikrobiyal ilaçlara karşı bakteriyel direncin dünya çapında HIV ve sıtmadan daha fazla ölüme neden olduğu belirtildi.Daha önce İngiliz Financial Times gazetesi, Ukraynalı sığınmacıların ve tedavi için gönderilen askeri personelin Avrupa'ya antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar taşıdığını bildirmişti. Gazete ayrıca, bu yılın başlarında Almanya'daki bir ABD askeri hastanesinde doktorların, yaralı bir Ukraynalı askerde neredeyse mevcut tüm antibiyotiklere dirençli bir enfeksiyon tespit ettiğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/rus-su-25-taarruz-ucaklari-ukrayna-ordusunun-donetskteki-mevzilerini-vurdu-1078225545.html
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abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), bakteri, virüs, ukrayna, avrupa
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), bakteri, virüs, ukrayna, avrupa
CDC: Ukrayna’da ortaya çıkan tehlikeli bakteriler Avrupa’ya taşınıyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Ukrayna genelinde görülen antimikrobiyal ilaçlara dirençli tehlikeli bakterilerin Avrupa’da yayılmaya başladığını bildirdi.
ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) raporuna göre, antimikrobiyal ilaçlara dirençli tehlikeli bakteriler, Ukrayna'da giderek daha fazla yayılıyor ve Ukraynalı vatandaşları tarafından Avrupa'ya taşınıyor.
Raporda, “Savaş öncesi yüksek antimikrobiyal direnç oranları, travmatik yaralanmaların görülme sıklığındaki artış ve savaşa bağlı olarak Ukrayna'daki sağlık kurumlarındaki yükün artması, Avrupa'ya giren çoklu ilaçlara dirençli organizmaların tespitinde artışa yol açıyor” ifadelerine yer verildi.
Antimikrobiyal ilaçlara karşı bakteriyel direncin dünya çapında HIV ve sıtmadan daha fazla ölüme neden olduğu belirtildi.
Daha önce İngiliz Financial Times gazetesi, Ukraynalı sığınmacıların ve tedavi için gönderilen askeri personelin Avrupa'ya antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar taşıdığını bildirmişti. Gazete ayrıca, bu yılın başlarında Almanya'daki bir ABD askeri hastanesinde doktorların, yaralı bir Ukraynalı askerde neredeyse mevcut tüm antibiyotiklere dirençli bir enfeksiyon tespit ettiğini aktarmıştı.