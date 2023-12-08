https://sputniknews.com.tr/20231208/ukraynada-ortaya-cikan-tehlikeli-bakteriler-avrupaya-tasiniyor-1078226142.html

CDC: Ukrayna’da ortaya çıkan tehlikeli bakteriler Avrupa’ya taşınıyor

CDC: Ukrayna’da ortaya çıkan tehlikeli bakteriler Avrupa’ya taşınıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Ukrayna genelinde görülen antimikrobiyal ilaçlara dirençli tehlikeli bakterilerin Avrupa’da yayılmaya başladığını... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T15:59+0300

2023-12-08T15:59+0300

2023-12-08T15:59+0300

ukrayna krizi

abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

bakteri

virüs

ukrayna

avrupa

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ABD'nin önde gelen sağlık kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) raporuna göre, antimikrobiyal ilaçlara dirençli tehlikeli bakteriler, Ukrayna'da giderek daha fazla yayılıyor ve Ukraynalı vatandaşları tarafından Avrupa'ya taşınıyor.Raporda, “Savaş öncesi yüksek antimikrobiyal direnç oranları, travmatik yaralanmaların görülme sıklığındaki artış ve savaşa bağlı olarak Ukrayna'daki sağlık kurumlarındaki yükün artması, Avrupa'ya giren çoklu ilaçlara dirençli organizmaların tespitinde artışa yol açıyor” ifadelerine yer verildi.Antimikrobiyal ilaçlara karşı bakteriyel direncin dünya çapında HIV ve sıtmadan daha fazla ölüme neden olduğu belirtildi.Daha önce İngiliz Financial Times gazetesi, Ukraynalı sığınmacıların ve tedavi için gönderilen askeri personelin Avrupa'ya antibiyotiklere dirençli enfeksiyonlar taşıdığını bildirmişti. Gazete ayrıca, bu yılın başlarında Almanya'daki bir ABD askeri hastanesinde doktorların, yaralı bir Ukraynalı askerde neredeyse mevcut tüm antibiyotiklere dirençli bir enfeksiyon tespit ettiğini aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231208/rus-su-25-taarruz-ucaklari-ukrayna-ordusunun-donetskteki-mevzilerini-vurdu-1078225545.html

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abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), bakteri, virüs, ukrayna, avrupa