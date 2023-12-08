https://sputniknews.com.tr/20231208/somali-cumhurbaskaninin-oglu-icin-yakalama-talebi-1078217744.html
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için yakalama talebi
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için yakalama talebi
Kuryenin ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için yakalama talep edildi. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T12:41+0300
2023-12-08T12:41+0300
2023-12-08T12:43+0300
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kurye
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Fatih’te 30 Kasım tarihinde Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi’nde iddiaya göre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralanmıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü Göçer’i hastaneye kaldırmış, bir süre yoğun bakımda tedavi gören, 1’i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un önce serbest bırakıldığı, daha sonra hakkındaki soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.Yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildiSavcılıkça Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne düzenlenen talep yazısında, şüpheli Mohamud’a ulaşılamadığı ve şüphelinin yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi.Yakalama kararı çıkarılması talep edildiNöbetçi hakimlikten şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılması, yakalanması durumunda yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Savcılıkta hazır edilmesi, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın sevk durumunu değerlendirmesi talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231207/somali-cumhurbaskaninin-oglunun-carpmasiyla-olen-kuryenin-esi-bir-cocugum-engelli-1078193420.html
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için yakalama talebi
12:41 08.12.2023 (güncellendi: 12:43 08.12.2023)
Ayrıntılar geliyor
Kuryenin ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için yakalama talep edildi.
Fatih’te 30 Kasım tarihinde Katip Kasım Mahallesi Kennedy Caddesi’nde iddiaya göre, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’e çarpmış, çarpmanın etkisiyle savrulan 38 yaşındaki Göçer, ağır şekilde yaralanmıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü Göçer’i hastaneye kaldırmış, bir süre yoğun bakımda tedavi gören, 1’i engelli 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Göçer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un önce serbest bırakıldığı, daha sonra hakkındaki soruşturma çerçevesinde yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenilmişti.
Yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi
Savcılıkça Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne düzenlenen talep yazısında, şüpheli Mohamud’a ulaşılamadığı ve şüphelinin yurt dışı çıkış kaydının bulunduğu belirtildi.
Yakalama kararı çıkarılması talep edildi
Nöbetçi hakimlikten şüpheli hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan yakalama kararı çıkarılması, yakalanması durumunda yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Savcılıkta hazır edilmesi, ifadesinin alınmasının ardından ise serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’nın sevk durumunu değerlendirmesi talep edildi.