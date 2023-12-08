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Sıva ustası maaşı doktoru aştı: 'İnşaatta çalıştıracak işçi bulamıyoruz'
Sıva ustası maaşı doktoru aştı: 'İnşaatta çalıştıracak işçi bulamıyoruz'
Deprem bölgesindeki konut inşaatları ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm programları nedeniyle Türkiye'de inşaat faaliyetleri oldukça artarken, sektörde... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T11:04+0300
2023-12-08T11:06+0300
türkiye
inşaat
inşaat işçisi
işçi
istihdam
işsizlik
maaş
deprem
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2023 yılı başında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 12 ilin yeniden imar süreci devam ediyor.Bu 12 ilde çok yoğun inşaat faaliyetleri devam ederken bölgeye yurdun dört bir yanından işçi istihdamı sağlandı. Hürriyet'ten Eren Sakarya'nın haberine göre; sektörün önde gelen isimleri, hem deprem bölgesinde hem de yurdun diğer yerlerinde inşaat faaliyetlerinin artmasına karşın yeterli kalifiye eleman bulamadıklarını söyledi. İşçi sıkıntısı yaşandığı için usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını geçmiş durumda.Ara eleman yokİstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Engin Keçeciler, "Sadece deprem bölgesinde değil, İstanbul'da, Bodrum'da İzmir'de, kısaca her yerde aynı problemi yaşıyoruz" dedi. Yeterli sayıda beyaz yakalı çalışanın bulunduğunu söyleyen Keçeciler, ara eleman ve mavi yakalı çalışan bulamadıklarını ifade etti.Sıva ustası 60 bin lira maaş alıyorKeçeciler "İnşaat teknikeri, elektrik ve mekanik teknikeri ile sıvı ve seramik ustası bulmakta zorlanıyoruz" diye belirtti. Başkan Keçeciler kalifiye eleman bulamadıkları için mecburen kalifiye olmayan işçiye yöneldiklerini söylerken bu durumun da inşaatlardaki kaliteyi düşürdüğünü söyledi. Eleman sıkıntısının maaşları da yükselttiğini belirten iş insanı "Bugün bir sıva ustası ortalama 60 bin lira kazanıyor. Mavi yakalı maaşı beyaz yakalıyı geçmiş durumda" dedi.Çözümün ise inşaat ile ilgili daha çok teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Keçeciler "Artık alaylı usta da yetişmiyor. Bu yüzden bu okulların açılması şart. Otomotiv sektöründe olduğu gibi bu okullarda okuyan gençlere de burs sağlanmalı" diye konuştu.Doktor, Ocak 2023 yılında ortalama 61.600 TL maaş alırken, Temmuz 2022'de ise ortalama 38.016 TL maaş alıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20231117/ucuncu-ceyrek-issizlik-rakamlari-aciklandi-1077486546.html
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inşaat, inşaat işçisi, işçi, istihdam, işsizlik, maaş, deprem
inşaat, inşaat işçisi, işçi, istihdam, işsizlik, maaş, deprem

Sıva ustası maaşı doktoru aştı: 'İnşaatta çalıştıracak işçi bulamıyoruz'

11:04 08.12.2023 (güncellendi: 11:06 08.12.2023)
© İHAMaslak'ta 40 katlı gökdelen inşaatı
Maslak'ta 40 katlı gökdelen inşaatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© İHA
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Deprem bölgesindeki konut inşaatları ve ülke genelindeki kentsel dönüşüm programları nedeniyle Türkiye'de inşaat faaliyetleri oldukça artarken, sektörde çalışacak işçi sıkıntısı baş gösterdi. İşçi sıkıntısı yüzünden bir sıva ustasının ortalama aylık maaşı 60 bin TL'yi buluyor.
2023 yılı başında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 12 ilin yeniden imar süreci devam ediyor.
Bu 12 ilde çok yoğun inşaat faaliyetleri devam ederken bölgeye yurdun dört bir yanından işçi istihdamı sağlandı. Hürriyet'ten Eren Sakarya'nın haberine göre; sektörün önde gelen isimleri, hem deprem bölgesinde hem de yurdun diğer yerlerinde inşaat faaliyetlerinin artmasına karşın yeterli kalifiye eleman bulamadıklarını söyledi. İşçi sıkıntısı yaşandığı için usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını geçmiş durumda.

Ara eleman yok

İstanbul İnşaatçılar Derneği Başkanı Engin Keçeciler, "Sadece deprem bölgesinde değil, İstanbul'da, Bodrum'da İzmir'de, kısaca her yerde aynı problemi yaşıyoruz" dedi. Yeterli sayıda beyaz yakalı çalışanın bulunduğunu söyleyen Keçeciler, ara eleman ve mavi yakalı çalışan bulamadıklarını ifade etti.

Sıva ustası 60 bin lira maaş alıyor

Keçeciler "İnşaat teknikeri, elektrik ve mekanik teknikeri ile sıvı ve seramik ustası bulmakta zorlanıyoruz" diye belirtti. Başkan Keçeciler kalifiye eleman bulamadıkları için mecburen kalifiye olmayan işçiye yöneldiklerini söylerken bu durumun da inşaatlardaki kaliteyi düşürdüğünü söyledi. Eleman sıkıntısının maaşları da yükselttiğini belirten iş insanı "Bugün bir sıva ustası ortalama 60 bin lira kazanıyor. Mavi yakalı maaşı beyaz yakalıyı geçmiş durumda" dedi.
Çözümün ise inşaat ile ilgili daha çok teknik okul açılması ve bu okullarda kalifiye eleman yetiştirilmesi olduğunu söyleyen Keçeciler "Artık alaylı usta da yetişmiyor. Bu yüzden bu okulların açılması şart. Otomotiv sektöründe olduğu gibi bu okullarda okuyan gençlere de burs sağlanmalı" diye konuştu.
Doktor, Ocak 2023 yılında ortalama 61.600 TL maaş alırken, Temmuz 2022'de ise ortalama 38.016 TL maaş alıyordu.
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