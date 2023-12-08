https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzanin-yeni-yazismalari-ortaya-cikti-bin-sukur-bekledigim-sey-geldi-ama-yetmiyor-1078235938.html

Seçil Erzan’ın yeni yazışmaları ortaya çıktı: 'Bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor'

Seçil Erzan’ın yeni yazışmaları ortaya çıktı: 'Bin şükür, beklediğim şey geldi ama yetmiyor'

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında, Erzan’ın ‘Diba’ ismiyle kaydettiği kişiyle yazışmaları ortaya çıktı. Bilirkişi... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T21:19+0300

2023-12-08T21:19+0300

2023-12-08T21:24+0300

türkiye

seçil erzan

kâr

arda turan

fatih terim

fatih terim fonu

fernando muslera

emre belözoğlu

selçuk inan

diba

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Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın davasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.Soruşturma çerçevesinde Erzan’dan ele geçirilen cep telefonu ve bilgisayarlar üzerinde yapılan inceleme sonucu oluşturulan bilirkişi raporunda, olaya ilişkin tespit edilen yazışmalara ve ses kaydı çözümlerine yer verildi. 29 Ekim 2023 tarihli bilirkişi raporunda, Seçil Erzan’ın ‘Diba’ isimli bir kullanıcıyla 11 Ocak ve 12 Ocak tarihli yazışmaları yer aldı.'Bir konuda üstlerime bilgi vermem gereken bir konu vardı, vermedim’'Erzan’ın ‘Diba’ diye kaydettiği kişiyle yazışmaları şu şekilde:'Ablam dua et’'Konuşmanın devamında ertesi gün Diba’nın Erzan’a yeniden mesaj attığı ve şu şekilde konuşmaların geçtiği görüldü:20 Kasım’da görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, 2 sanığın tahliyesine hükmederken, sanık Erzan’ın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzanin-tutkulu-ask-guclendirmesi-hizmeti-aldigi-ortaya-cikti-enerji-aktarimi-yapmis-1078220799.html

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seçil erzan, kâr, arda turan, fatih terim, fatih terim fonu, fernando muslera, emre belözoğlu, selçuk inan, diba