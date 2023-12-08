https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzanin-tutkulu-ask-guclendirmesi-hizmeti-aldigi-ortaya-cikti-enerji-aktarimi-yapmis-1078220799.html

Seçil Erzan'ın, 'tutkulu aşk güçlendirmesi' hizmeti aldığı ortaya çıktı: 'Enerji aktarımı yapmış'

Seçil Erzan'ın, 'tutkulu aşk güçlendirmesi' hizmeti aldığı ortaya çıktı: 'Enerji aktarımı yapmış'

Seçil Erzan'a ilişkin soruşturma sürerken, odasından çıkan bilgilere göre, Erzan uzaktan enerji alıp güçlü bir aşk ilişkisi yürütmek için "Tutkulu aşk... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T14:13+0300

2023-12-08T14:13+0300

2023-12-08T14:13+0300

türkiye

seçil erzan

dolandırıcılık

aşk

büyü

büyü

kara büyü

banka

sevgili

eski sevgili

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Eski Denizbank şube müdürü Seçil Erzan'ın tutuklanmasının ardından odasında yapılan aramalarda, uzak doğu felsefesiyle de ilgilendiği anlaşıldı.Dua için 60 bin lira göndermişErzan'ın mesajlarından dua etmesi için "Diba" isimli birisine 60 bin lira ödediği anlaşılmıştı.NTV'nin aktardığı habere göre odasında yapılan incelemeler "Ponzi Seçil"'in, uzak doğu yöntemleriyle enerji almaya çalıştığını da gösteriyor. Erzan'ın şubedeki odasındaki çekmecelerinden çıkan kağıtlara göre, Erzan, erkek arkadaşıyla "enerji aktarımına" girmiş. Reiki adı verilen, uzaktan sevgi ve enerji aktarımı hizmeti aldığını anlaşılan Erzan, enerjiyi aktifleştirmiş.'Tutkulu aşk güçlendirmesi'Banka görevlileri tarafından savcılığa teslim edildiği belirtilen evraklara göre, Erzan'ın çekmecesinden çıkan en dikkat çekici evrak, 14 sayfalık "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evrak ve 1 sayfa, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar oldu.Mehmet Arslan, internet sayfasına göre, "Uluslararası Reiki Ustası". Arslan, "Tutkulu Aşk Güçlendirmesi" için uzaktan bağlandığını, enerji aktardığını ve 30 dakika sonra enerjinin hissedilmeye başlandığını söylüyor. Arslan, 11 internet sitesi olduğunu ve 1,5 milyon seçkin kişinin kendisini takip ettiği iddiasını da sayfasında paylaşmış. Arslan, hizmetini şöyle tanımlıyor:- Dizlerinizin bağı çözülecek ve tutku ve aşk hissedeceksiniz. .- Size bayılacağınız bir şey söyleyeceğim.- Bu uyumlamaya inisiye olduğunuzda aktif ettiğinizde partnerinizin/ size açık olmasını istediğiniz kiçinin ya da kocanızın adını söylediğinizde tutkuyla peşinizden koşacak.Erzan'ın erkek arkadaşı Candaş Gürol için bu yola başvurduğu anlaşılıyor. Gürol, Fatih terim'in avukatı olarak da biliniyor. Erzan'ın Gürol ile yazışmaları daha önce ortaya çıkmıştı. Bu yazışmalarda göre, Seçil Erzan, "Sen bana yardım etmek istedin sağ ol" diye mesaj atıyor. Candaş Gürol buna cevap olarak "İyi geceler" diye yanıt veriyor. Seçil Erzan buna, "Seni seviyorum hoşça kal" diye karşılık veriyor. Candaş Gürol, "Sen de. Kim bilir kime gidersin şimdi. İşin Bozuldu. Bana yapacak bir şey bırakmadın." diyor.Tutkulu aşk güçlendirmesi nedir?Ücret karşılığı "enerji" aktaran "Uluslararası Reiki Ustası" Mehmet Arslan'ın internet sitesinde, "Tutkulu Aşk Güçlendirmesi"ni şöyle tarif ediyor: İlişkisinde tutku eksik olanlar için çok ideal bir uyumlamadır. Özelliğini şöyle açıklanabilir: Diyelim evlilik ya da ilişkiniz rutine bağladı. Artık size tat vermiyor. Ama bir yandan da ayrılmak istemiyorsunuz sadece aranızdaki alevi canlandırmak istiyorsunuz.İşte bu noktada hayal ötesi bir uygulamadır."İnternet bilgilerine göre, 5-6 bin TL olduğu anlaşılan bu hizmete karşın Candaş Gürol, Erzan ile yollarını ayırmıştı. Erzan'ın mesajlarından karışık bir aşk trafiği olduğu da anlaşılmıştı.Dolandırma haberleri ardından ifade veren Gürol ayrılık nedenini şu sözlerle dile getirmişti:

https://sputniknews.com.tr/20231208/secil-erzan-eger-planim-olsaydi-arda-turandan-aldigim-son-parayla-kacardim-kimse-beni-bulamazdi-1078214490.html

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