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Seçil Erzan: Eğer planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla kaçardım, kimse beni bulamazdı
Seçil Erzan: Eğer planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla kaçardım, kimse beni bulamazdı
Ahmet Hakan Seçil Erzan'ın dolandırıcılık sürecinde 'yeteneksiz' davrandığını söyledi. Erzan'ın "Eğer bir planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
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seçil erzan
ahmet hakan
arda turan
dolandırıcılık
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Ahmet Hakan, Seçil Erzan'ın yeteneksiz bir dolandırıcı olduğunu söyledi ve "Yeteneksiz bayan Seçil Erzan" yazısıyla süreci anlattı:
https://sputniknews.com.tr/20231201/secil-erzan-ile-arda-turanin-yeni-yazismalari-ortaya-cikti-1077996976.html
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seçil erzan, ahmet hakan, arda turan, dolandırıcılık, banka
seçil erzan, ahmet hakan, arda turan, dolandırıcılık, banka

Seçil Erzan: Eğer planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla kaçardım, kimse beni bulamazdı

11:46 08.12.2023
© DOĞAN CAN CESUR-Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı..
Eski futbolcuların da aralarında bulunduğu 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırıldığı olayla ilgili tutuklanan Seçil Erzan'ın boş arazide tehdit altında kayda alındığı görüntüler ortaya çıktı.. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© DOĞAN CAN CESUR-
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Ahmet Hakan Seçil Erzan'ın dolandırıcılık sürecinde 'yeteneksiz' davrandığını söyledi. Erzan'ın "Eğer bir planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla kaçardım" sözlerini hatırlatan Ahmet Hakan, 'dolandırdığı paraların önemli bir bölümünü Çorlu’daki bir araziye gömmüşse ben de aldatılmış bir gazeteci olurum' dedi.
Ahmet Hakan, Seçil Erzan'ın yeteneksiz bir dolandırıcı olduğunu söyledi ve "Yeteneksiz bayan Seçil Erzan" yazısıyla süreci anlattı:
Musa Kesler’in dünkü Hürriyet’te yer alan haberinden anlıyoruz ki...Durum tam olarak böyleymiş. Bir avukat, cezaevine gidip Seçil Erzan’la görüşmüş ve Erzan’a şu can alıcı soruyu sormuş: “Tıkanacağı belli olan bu süreci neden devam ettirdin Hanımefendi?” Seçil Erzan’ın bu can alıcı soruya verdiği cevap şöyle:“Anı kurtarmaya çalışıyordum. O kadar kendimi kaybetmiştim ki açığı kapatmaya çalışıyordum. Çarkı döndürmeye devam ettim. İlk para aldıklarım da sürekli sıkıştırıyor, para alıyordu. Para yetiştirmeye çalıştım. Plan yapacak vaktim ve enerjim yoktu. Eğer bir planım olsaydı Arda Turan’dan aldığım son parayla kaçardım, kimse de beni bulamazdı. Hep sarmalın içindeydim.” Bunlar, yeteneksiz bir dolandırıcının itirafları. Her cümlesi “Ben dünyanın en beceriksiz dolandırıcısıyım” diye haykırıyor. Ama durun bir dakika! Peki ya Seçil Erzan... Dolandırdığı paraların önemli bir bölümünü Çorlu’daki bir araziye gömmüşse? İsviçre’deki bir hesaba aktarmışsa? Bulgaristan’a falan kaçırmışsa? İşte o zaman yandı gülüm keten helva! İşte o zaman dünyanın en aldatılmış gazetecisi olarak kendimi ağzım açık havaya bakarken yakalarım.
Seçil Erzan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
TÜRKİYE
Seçil Erzan ile Arda Turan'ın yeni yazışmaları ortaya çıktı
1 Aralık, 20:05
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