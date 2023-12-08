https://sputniknews.com.tr/20231208/rusyada-youtubeda-rus-ordusuyla-ilgiliyalanlardan-dolayi-googlea-para-cezasi-1078233446.html
Rusya’dan Youtube’a Rus ordusuyla ilgili yalanlardan dolayı Google’a para cezası
Rusya’dan Youtube’a Rus ordusuyla ilgili yalanlardan dolayı Google’a para cezası
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Mahkemesi, Rus ordusunun özel harekat bölgesindeki eylemlerine ilişkin yalanlar içeren videoları YouTube’dan... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T19:36+0300
2023-12-08T19:36+0300
2023-12-08T19:36+0300
ukrayna krizi
rusya
mahkeme
google
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ukrayna
rusya özel operasyon kuvvetleri
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Taganskiy İlçe Mahkemesi hakimi Aleksandra Mihalyova, “Google LLC, idari suç işlemekten suçlu bulundu. Dört milyon ruble tutarında idari para cezasına çarptırılmasına karar verildi” kararını açıkladı.Dava dosyasına göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) 18 Ağustos günü Google’a, “Ukrayna topraklarında öldürüldükleri iddia edilen Rus askerlerle ilgili sosyal açıdan önemli yanlış bilgiler” içeren videoların 17 Eylül’e kadar YouTube'dan kaldırılması yönünde yazılı emir gönderdi. Videoların kaldırılmaması üzerine Roskomnadzor mahkemeye başvurdu.Rusya’da Google benzer ihlallerden dolayı toplamda en az 135 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı. En son 23 Kasım 2023 tarihinde, yine 4 milyon ruble para cezası verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231208/rus-senator-bondarev-rusyanin-sscbnin-toprak-butunlugunu-yeniden-tesis-etme-hedefi-yok-1078230933.html
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rusya, mahkeme, google, youtube, ukrayna, rusya özel operasyon kuvvetleri
rusya, mahkeme, google, youtube, ukrayna, rusya özel operasyon kuvvetleri
Rusya’dan Youtube’a Rus ordusuyla ilgili yalanlardan dolayı Google’a para cezası
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Taganskiy İlçe Mahkemesi, Rus ordusunun özel harekat bölgesindeki eylemlerine ilişkin yalanlar içeren videoları YouTube’dan kaldırmayı reddetmesi gerekçesiyle Google’a 4 milyon ruble (yaklaşık 1.26 milyon TL) para cezası verdi.
Taganskiy İlçe Mahkemesi hakimi Aleksandra Mihalyova, “Google LLC, idari suç işlemekten suçlu bulundu. Dört milyon ruble tutarında idari para cezasına çarptırılmasına karar verildi” kararını açıkladı.
Dava dosyasına göre, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) 18 Ağustos günü Google’a, “Ukrayna topraklarında öldürüldükleri iddia edilen Rus askerlerle ilgili sosyal açıdan önemli yanlış bilgiler” içeren videoların 17 Eylül’e kadar YouTube'dan kaldırılması yönünde yazılı emir gönderdi. Videoların kaldırılmaması üzerine Roskomnadzor mahkemeye başvurdu.
Rusya’da Google benzer ihlallerden dolayı toplamda en az 135 milyon ruble para cezasına çarptırılmıştı. En son 23 Kasım 2023 tarihinde, yine 4 milyon ruble para cezası verilmişti.