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Rus uzman İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
Rus uzman İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip
Baykar’ın 2025’te ilk uydusunu uzaya göndereceği yönündeki haberi değerlendiren Rus uzman İonin, Türkiye’nin en kısa zamanda uydu üretmek için yeterli kadar... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T20:32+0300
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görüş
glonass
glonass
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Rus küresel uydu konumlandırma sistemi (GLONASS) eski baş analisti, Rusya Uzaycılık Akademisi üyesi, Dijital Ulaşım ve Lojistik birliğinin baş analisti Doç. Andrey İonin, Baykar’ın 2025’te ilk uydusunu uzaya göndereceği yönündeki haberi Sputnik’e değerlendirdi.İonin açıklamasında, “Alçak yörünge sistemleri, dünyanın her yerinde bulunan terminallerle kesintisiz iletişim sağlama fırsatını veriyor. İletişim altyapısı gelişmemiş ve nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerde iletişimin organize edilmesi konusunda bu sistemlere neredeyse alternatif yok” ifadesini kullandı.'Türkiye teknolojik olarak çok gelişmiş'Halihazırda bu tür teknolojilerin özel şirketler tarafından kullanıldığına dikkat çeken uzman, “Türkiye teknolojik olarak çok gelişmiş. Uydu üretmek Türkiye için sorun değil. Çok hızlı şekilde bunu yapabilir. Ancak bu atılımı en üst düzeyde yapmak daha zor bir görev. Zira farklı uydular var. 2025 yılına kadar yaparlarsa bu çok iyi bir sonuç olur. Komuta uydularına gelince, bu tür uydular iletişim, kontrol ve veri toplama kontörünü uzaya taşımak için gerekli” dedi.Türkiye’nin alçak yörünge uydu sistemlerine olan yüksek ilgisini, radyotelefon santrali dahil kişisel iletişim hizmetlerini nispeten ucuz, küçük boyutlu uydu terminalleri kullanılarak sağlama olasılığıyla açıklayan İonin, sözlerini şöyle sürdürdü:Baykar’ın tüm projelerinin askeri amaçlı olduğunu anımsatan uzman, “Bu nedenle gelecek uydunun amacını ve teknik özellikleri ile sadece tahminler yürütebiliriz. Bu projenin detaylarının gizli olduğu açık” diye ekledi.
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Rus uzman İonin: Türkiye, hızla uydu üretmek için yeteri kadar teknolojilere sahip

20:32 08.12.2023
© AAGÖKTÜRK-2 uydusu
GÖKTÜRK-2 uydusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA
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Tatiana Şuvalova - Sputnik Türkiye
Tatiana Şuvalova
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Baykar’ın 2025’te ilk uydusunu uzaya göndereceği yönündeki haberi değerlendiren Rus uzman İonin, Türkiye’nin en kısa zamanda uydu üretmek için yeterli kadar teknolojilere sahip olduğunu belirtti.
Rus küresel uydu konumlandırma sistemi (GLONASS) eski baş analisti, Rusya Uzaycılık Akademisi üyesi, Dijital Ulaşım ve Lojistik birliğinin baş analisti Doç. Andrey İonin, Baykar’ın 2025’te ilk uydusunu uzaya göndereceği yönündeki haberi Sputnik’e değerlendirdi.
İonin açıklamasında, “Alçak yörünge sistemleri, dünyanın her yerinde bulunan terminallerle kesintisiz iletişim sağlama fırsatını veriyor. İletişim altyapısı gelişmemiş ve nüfus yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerde iletişimin organize edilmesi konusunda bu sistemlere neredeyse alternatif yok” ifadesini kullandı.

'Türkiye teknolojik olarak çok gelişmiş'

Halihazırda bu tür teknolojilerin özel şirketler tarafından kullanıldığına dikkat çeken uzman, “Türkiye teknolojik olarak çok gelişmiş. Uydu üretmek Türkiye için sorun değil. Çok hızlı şekilde bunu yapabilir. Ancak bu atılımı en üst düzeyde yapmak daha zor bir görev. Zira farklı uydular var. 2025 yılına kadar yaparlarsa bu çok iyi bir sonuç olur. Komuta uydularına gelince, bu tür uydular iletişim, kontrol ve veri toplama kontörünü uzaya taşımak için gerekli” dedi.
Türkiye’nin alçak yörünge uydu sistemlerine olan yüksek ilgisini, radyotelefon santrali dahil kişisel iletişim hizmetlerini nispeten ucuz, küçük boyutlu uydu terminalleri kullanılarak sağlama olasılığıyla açıklayan İonin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Alçak yörünge sistemleri daha önce pek popüler değildi çünkü uydunun uzun süre ve sürekli görünür olması ve sabit yörüngede olması gerektiğine dair önyargılar vardı. Lakin son on yılda, genel olarak kısa ve nispeten nadir mesajların iletilmesiyle ilgili olan sınırlı kullanım için birkaç alçak yörünge sistem oluşturuldu. Örneğin Rus Gonets-D sistem bu türden bir proje.”
Baykar’ın tüm projelerinin askeri amaçlı olduğunu anımsatan uzman, “Bu nedenle gelecek uydunun amacını ve teknik özellikleri ile sadece tahminler yürütebiliriz. Bu projenin detaylarının gizli olduğu açık” diye ekledi.
Baykar, Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
DÜNYA
Baykar, Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar imzaladı
7 Ağustos, 10:04
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