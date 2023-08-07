Baykar, Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar imzaladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
08:00
3 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
13:13
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
13:33
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
13:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
18:05
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:20
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:33
6 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
19:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
22:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
22:27
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kazdağları'ndaki ağaç kesimi ve günün haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230807/baykar-suudi-arabistanla-yeni-anlasmalar-imzaladi-1074442253.html
Baykar, Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar imzaladı
Baykar, Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar imzaladı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, Türkiye tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin ardından, İHA İmalatı Yerlileştirme Projesi... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T10:04+0300
2023-08-07T10:04+0300
dünya
suudi arabistan
baykar savunma
baykar aş
insansız hava aracı (iha)
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074442097_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d4190860bce56f06e90ce2f0e872c0f.jpg
Baykar, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu imza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak kayıtlara geçti.Bayraktar AKINCI sözleşmesi ile Türk savunma sanayisi şirketleri için Suudi Arabistan'a birçok ihracat için kapı açılmış oldu.Alınan bilgiye göre, bu sözleşmenin devamında, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad'da İHA İmalatı Yerlileştirme Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. Törende, Baykar, ASELSAN ve Roketsan, Suudi Arabistan'daki şirketlerle yeni anlaşmalar yaptı.Baykar, Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile yerel üretim ve teknoloji transferi, ASELSAN ve Roketsan da sahip oldukları yetenekler doğrultusunda ülkede teknolojiyi yerelleştirmeye yönelik çalışmalar yürüten NCMS şirketi ile mutabakat anlaşmaları imzaladı.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan'dan üst düzey devlet yöneticileri ve şirket yetkililerinin de katıldığı törende, anlaşmalara Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci imza attı.'Bayraktar Akıncı, sıradan bir silah veya hava aracı değil'Haluk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, heyecan verici bir anı kutlamak ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren yeni bir fasla tanıklık etmek için bir arada bulunduklarını söyledi.Yeni teknolojileri uygulayan ülkelerin avantaj elde etmekle kalmadığını, müttefikleriyle daha güçlü bağlar kurduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bayraktar AKINCI da dahil olmak üzere yenilikçi teknolojileri paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bayraktar AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformun geliştirilmesi şüphesiz paha biçilmezdir. Bayraktar AKINCI, sıradan bir silah veya hava aracı değildir. Akıncı, onlarca bilgisayar, on binlerce satır kod ve yapay zeka ile donatılmış uçan akıllı bir robottur" dedi.Baykar adına projenin sorunsuz uygulanması ve satış sonrası hizmetlerin sunulması için en etkin şekilde işbirliği yapmayı taahhüt eden Bayraktar, Suudi kurumları, düzenleyiciler ve yerel endüstri ile de gerekli adımları koordine ettiklerini belirtti.Bu projenin, Baykar için sadece bir iş fırsatı değil, aynı zamanda ülke çıkarları doğrultusunda gelecek vadeden fırsatların bir dayanağı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, projenin devamı için de hazır olduklarını bildirdi.Suudi son kullanıcıların, Bayraktar AKINCI konseptine aşina olmasını ve devredilecek daha fazla yetenekle birlikte tüm Bayraktar filosunun etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Haluk Bayraktar, "Baykar, projenin büyüklüğünün farkında ve uzun yıllara dayanan stratejik işbirliğinin habercisi olan bir başarı öyküsünü garantilemek için tüm kapasitesini seferber ediyor" diye konuştu.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074442097_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3376858456b8e359b37117cac19cccca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, baykar savunma, baykar aş, insansız hava aracı (iha), anlaşma
suudi arabistan, baykar savunma, baykar aş, insansız hava aracı (iha), anlaşma

Baykar, Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar imzaladı

10:04 07.08.2023
© AABaykar, Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar imzaladı
Baykar, Suudi Arabistan'la yeni anlaşmalar imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, Türkiye tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesinin ardından, İHA İmalatı Yerlileştirme Projesi kapsamında Baykar, ASELSAN ve Roketsan, Suudi Arabistan'daki şirketlerle yeni anlaşmalar imzaladı.
Baykar, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladı. Bu imza, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak kayıtlara geçti.
Bayraktar AKINCI sözleşmesi ile Türk savunma sanayisi şirketleri için Suudi Arabistan'a birçok ihracat için kapı açılmış oldu.
Alınan bilgiye göre, bu sözleşmenin devamında, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde Riyad'da İHA İmalatı Yerlileştirme Anlaşması İmza Töreni düzenlendi. Törende, Baykar, ASELSAN ve Roketsan, Suudi Arabistan'daki şirketlerle yeni anlaşmalar yaptı.
Baykar, Suudi Arabistan Askeri Sanayisi (SAMI) ile yerel üretim ve teknoloji transferi, ASELSAN ve Roketsan da sahip oldukları yetenekler doğrultusunda ülkede teknolojiyi yerelleştirmeye yönelik çalışmalar yürüten NCMS şirketi ile mutabakat anlaşmaları imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suudi Arabistan'dan üst düzey devlet yöneticileri ve şirket yetkililerinin de katıldığı törende, anlaşmalara Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci imza attı.

'Bayraktar Akıncı, sıradan bir silah veya hava aracı değil'

Haluk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, heyecan verici bir anı kutlamak ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren yeni bir fasla tanıklık etmek için bir arada bulunduklarını söyledi.

Yeni teknolojileri uygulayan ülkelerin avantaj elde etmekle kalmadığını, müttefikleriyle daha güçlü bağlar kurduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bayraktar AKINCI da dahil olmak üzere yenilikçi teknolojileri paylaştık ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bayraktar AKINCI gibi yüksek teknolojiye sahip bir platformun geliştirilmesi şüphesiz paha biçilmezdir. Bayraktar AKINCI, sıradan bir silah veya hava aracı değildir. Akıncı, onlarca bilgisayar, on binlerce satır kod ve yapay zeka ile donatılmış uçan akıllı bir robottur" dedi.
Baykar adına projenin sorunsuz uygulanması ve satış sonrası hizmetlerin sunulması için en etkin şekilde işbirliği yapmayı taahhüt eden Bayraktar, Suudi kurumları, düzenleyiciler ve yerel endüstri ile de gerekli adımları koordine ettiklerini belirtti.

Bu projenin, Baykar için sadece bir iş fırsatı değil, aynı zamanda ülke çıkarları doğrultusunda gelecek vadeden fırsatların bir dayanağı olduğuna dikkati çeken Bayraktar, projenin devamı için de hazır olduklarını bildirdi.

Suudi son kullanıcıların, Bayraktar AKINCI konseptine aşina olmasını ve devredilecek daha fazla yetenekle birlikte tüm Bayraktar filosunun etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Haluk Bayraktar, "Baykar, projenin büyüklüğünün farkında ve uzun yıllara dayanan stratejik işbirliğinin habercisi olan bir başarı öyküsünü garantilemek için tüm kapasitesini seferber ediyor" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала