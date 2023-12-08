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https://sputniknews.com.tr/20231208/resmi-gazetede-yayinlandi-aymden-kritik-karar-orgut-adina-suc-isleme-maddesiiptaledildi-1078217705.html
Resmi Gazete'de yayınlandı, AYM'den kritik karar: Örgüt adına suç işleme maddesi iptal edildi
Resmi Gazete'de yayınlandı, AYM'den kritik karar: Örgüt adına suç işleme maddesi iptal edildi
Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal etti. Resmi Gazete’de... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T12:53+0300
2023-12-08T12:53+0300
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anayasa mahkemesi (aym)
örgüt
örgüt üyeliği
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Anayasa Mahkemesi, Patnos Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başvuruları sonrasında yaptığı görüşmede, TCK’nın 220/6 fıkrasında yer alan "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır” maddesini iptal etti.Sadece silahlı örgütler hakkında alınan bu karar, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.AYM’nin iptal gerekçesi ise “Bu suçtan ceza alanların örgüte üye oldukları kanıtlanamamasına rağmen örgüte üye olanlardan daha fazla hapis cezasıyla cezalandırılıyor olmaları” oldu.Mahkemeler, 4 ay sonra yürürlüğe girecek iptal kararıyla yok hükmünde sayılacak düzenlemeyi uygulayamayacağı için bu suçtan yargılananların durumu yeniden değerlendirilecek. 4 aylık sürede bu suçtan kesin ceza alanların da iptal kararı yürürlüğe girdiğinde itiraz etmeleri söz konusu olabilecek.Başvuru kararlarında, itiraz konusu kuralın kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışlarının önüne geçecek ve kişilerin hukuku bilmelerine yardımcı olacak şekilde erişilebilir ve öngörülebilir olmadığı, kuralda belirlilik bulunmamasının hukuku devlet ile suçta ve cezada kanunilik ilkeleriyle bağdaşmadığı ileri sürüldü.Talebi değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kararında, itiraza konu kuralın erişilebilir nitelikte kanun hükmü olduğuna, bununla birlikte kuralın belirli olduğunun söylenebilmesi için uygulamasıyla ortaya çıkacak sonuçların da öngörülebilir olması gerektiğine vurgu yapıldı.Kararda, kuralın kamu otoritesinin Anayasa ile korunan temel haklara yönelik keyif müdahalesine karşı koruyucu önlem içerip içermediğinin de belirlenmesi gerektiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/emekliye-kotu-haber-deniz-zeyrekten-asgari-ucret-icin-kulis-bilgisi-verdi-1078207649.html
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resmi gazete, aym, anayasa mahkemesi (aym), örgüt, örgüt üyeliği
resmi gazete, aym, anayasa mahkemesi (aym), örgüt, örgüt üyeliği

Resmi Gazete'de yayınlandı, AYM'den kritik karar: Örgüt adına suç işleme maddesi iptal edildi

12:53 08.12.2023
© İHAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© İHA
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Anayasa Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçunu düzenleyen hükmü iptal etti. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 4 ay sonra yürürlüğe girecek. Birçok siyasi davada yer alan bu maddenin iptaliyle birlikte, ceza alan kişilere cezalarına itiraz hakkı doğacak.
Anayasa Mahkemesi, Patnos Ağır Ceza Mahkemesi ve İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başvuruları sonrasında yaptığı görüşmede, TCK’nın 220/6 fıkrasında yer alan "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır” maddesini iptal etti.
Sadece silahlı örgütler hakkında alınan bu karar, Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
AYM’nin iptal gerekçesi ise “Bu suçtan ceza alanların örgüte üye oldukları kanıtlanamamasına rağmen örgüte üye olanlardan daha fazla hapis cezasıyla cezalandırılıyor olmaları” oldu.
Mahkemeler, 4 ay sonra yürürlüğe girecek iptal kararıyla yok hükmünde sayılacak düzenlemeyi uygulayamayacağı için bu suçtan yargılananların durumu yeniden değerlendirilecek. 4 aylık sürede bu suçtan kesin ceza alanların da iptal kararı yürürlüğe girdiğinde itiraz etmeleri söz konusu olabilecek.
Başvuru kararlarında, itiraz konusu kuralın kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışlarının önüne geçecek ve kişilerin hukuku bilmelerine yardımcı olacak şekilde erişilebilir ve öngörülebilir olmadığı, kuralda belirlilik bulunmamasının hukuku devlet ile suçta ve cezada kanunilik ilkeleriyle bağdaşmadığı ileri sürüldü.
Talebi değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kararında, itiraza konu kuralın erişilebilir nitelikte kanun hükmü olduğuna, bununla birlikte kuralın belirli olduğunun söylenebilmesi için uygulamasıyla ortaya çıkacak sonuçların da öngörülebilir olması gerektiğine vurgu yapıldı.
Kararda, kuralın kamu otoritesinin Anayasa ile korunan temel haklara yönelik keyif müdahalesine karşı koruyucu önlem içerip içermediğinin de belirlenmesi gerektiği ifade edildi.
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