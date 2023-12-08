https://sputniknews.com.tr/20231208/putin-rusyanin-kahramanlarina-altin-yildiz-madalyasi-verecek-1078211957.html
Putin, Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyası verecek
Putin, Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyası verecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatanın Kahramanları Günü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek törende Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız'... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T11:01+0300
2023-12-08T11:01+0300
2023-12-08T11:01+0300
dünya
rusya
vladimir putin
anavatan savunucuları günü
sovyetler birliği
kremlin
madalya
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Rusya'da her yıl 9 Aralık'ta Anavatanın Kahramanları Günü kutlanıyor ve geleneksel olarak madalya takdim töreni düzenleniyor.Kremlin Sarayı'ndaki Georgiyevskiy Salonu'nda düzenlenecek bu yılki etkinlikte Rusya lideri Putin, Rusya'nın kahramanlarını 'Altın Yıldız' madalyalarıyla ödüllendirecek. Bugünkü törene Rusya için cesaret ve kahramanlık sergileyen 200'den fazla asker ve sivil davet edildi.Rusya için önem arz eden bu tarihte Sovyetler Birliği ve Rusya Kahramanları, Şeref ve Aziz Georgiy nişanlarının sahipleri onurlandırılıyor. 9 Aralık, 1769'dan 1917'ye kadar Rus İmparatorluğu'nun bir bayramı olarak kutlanan Georgiyevskiy Şövalyeleri Günü'ne denk geliyor.Anavatan kahramanlarını onurlandırma geleneği 2013 yılında yeniden başlatıldı. O zamandan bu yana Putin, salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de yaşanan istisnalar dışında, her yıl bu önemli tarihi kutlamak için Kremlin'de resepsiyon verdi. 2020 ve 2021'de ise Putin, Anavatan Kahramanları Günü'nde Rusya'nın kahramanlarını video konferans yöntemiyle tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/putin-kuresel-ekonomik-iliskiler-sisteminde-geri-donusu-olmayan-degisimler-yasaniyor-1078185986.html
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rusya, vladimir putin, anavatan savunucuları günü, sovyetler birliği, kremlin, madalya
rusya, vladimir putin, anavatan savunucuları günü, sovyetler birliği, kremlin, madalya
Putin, Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyası verecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatanın Kahramanları Günü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek törende Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyalarını takdim edecek.
Rusya'da her yıl 9 Aralık'ta Anavatanın Kahramanları Günü kutlanıyor ve geleneksel olarak madalya takdim töreni düzenleniyor.
Kremlin Sarayı'ndaki Georgiyevskiy Salonu'nda düzenlenecek bu yılki etkinlikte Rusya lideri Putin, Rusya'nın kahramanlarını 'Altın Yıldız' madalyalarıyla ödüllendirecek. Bugünkü törene Rusya için cesaret ve kahramanlık sergileyen 200'den fazla asker ve sivil davet edildi.
Rusya için önem arz eden bu tarihte Sovyetler Birliği ve Rusya Kahramanları, Şeref ve Aziz Georgiy nişanlarının sahipleri onurlandırılıyor. 9 Aralık, 1769'dan 1917'ye kadar Rus İmparatorluğu'nun bir bayramı olarak kutlanan Georgiyevskiy Şövalyeleri Günü'ne denk geliyor.
Anavatan kahramanlarını onurlandırma geleneği 2013 yılında yeniden başlatıldı. O zamandan bu yana Putin, salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de yaşanan istisnalar dışında, her yıl bu önemli tarihi kutlamak için Kremlin'de resepsiyon verdi. 2020 ve 2021'de ise Putin, Anavatan Kahramanları Günü'nde Rusya'nın kahramanlarını video konferans yöntemiyle tebrik etti.