https://sputniknews.com.tr/20231208/putin-rusyanin-kahramanlarina-altin-yildiz-madalyasi-verecek-1078211957.html

Putin, Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyası verecek

Putin, Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız' madalyası verecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Anavatanın Kahramanları Günü vesilesiyle Kremlin Sarayı'nda düzenlenecek törende Rusya'nın kahramanlarına 'Altın Yıldız'... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T11:01+0300

2023-12-08T11:01+0300

2023-12-08T11:01+0300

dünya

rusya

vladimir putin

anavatan savunucuları günü

sovyetler birliği

kremlin

madalya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/07/1078201713_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_27db96e71130bbbbcce20817d265a94f.jpg

Rusya'da her yıl 9 Aralık'ta Anavatanın Kahramanları Günü kutlanıyor ve geleneksel olarak madalya takdim töreni düzenleniyor.Kremlin Sarayı'ndaki Georgiyevskiy Salonu'nda düzenlenecek bu yılki etkinlikte Rusya lideri Putin, Rusya'nın kahramanlarını 'Altın Yıldız' madalyalarıyla ödüllendirecek. Bugünkü törene Rusya için cesaret ve kahramanlık sergileyen 200'den fazla asker ve sivil davet edildi.Rusya için önem arz eden bu tarihte Sovyetler Birliği ve Rusya Kahramanları, Şeref ve Aziz Georgiy nişanlarının sahipleri onurlandırılıyor. 9 Aralık, 1769'dan 1917'ye kadar Rus İmparatorluğu'nun bir bayramı olarak kutlanan Georgiyevskiy Şövalyeleri Günü'ne denk geliyor.Anavatan kahramanlarını onurlandırma geleneği 2013 yılında yeniden başlatıldı. O zamandan bu yana Putin, salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de yaşanan istisnalar dışında, her yıl bu önemli tarihi kutlamak için Kremlin'de resepsiyon verdi. 2020 ve 2021'de ise Putin, Anavatan Kahramanları Günü'nde Rusya'nın kahramanlarını video konferans yöntemiyle tebrik etti.

https://sputniknews.com.tr/20231207/putin-kuresel-ekonomik-iliskiler-sisteminde-geri-donusu-olmayan-degisimler-yasaniyor-1078185986.html

rusya

sovyetler birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, anavatan savunucuları günü, sovyetler birliği, kremlin, madalya