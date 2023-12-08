https://sputniknews.com.tr/20231208/polonyada-stadyumda-sakiz-cignemek-yasaklandi-1078227918.html

Polonya'da stadyumda sakız çiğnemek yasaklandı

Polonya'da stadyumda sakız çiğnemek yasaklandı

Polonya'nın Cieszyn kentinde stadyumda tribündeki koltuklara yapıştırıldıkları gerekçesiyle taraftarların sakız çiğnemesi yasaklandı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T17:19+0300

2023-12-08T17:19+0300

2023-12-08T17:19+0300

dünya

polonya

stadyum

futbol

sakız

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Polonya'nın güneyindeki Cieszyn kentindeki stadyum için alınan karar dikkat çekti. Cieszyn Belediyesinde yapılan toplantıda üyeler, bakım ve onarımı 11 milyon zlotiye (yaklaşık 80 milyon lira) mal olan stadyumda sakız çiğnenmesini yasakladı. Karar, izleyicilerin çiğnedikten sonra sakızı tribünlerdeki koltuklara yapıştırmalarını önlemek gerekçesiyle alındı.Kuzey yürüyüşü sporunda kullanılan sopaların da stadyuma sokulması, yasaklanan diğer maddeler arasında yer aldı. Sopaların gerek tribünlerde gerekse stadyumun kapalı alanlarındaki zemin döşemelerine zarar verebileceği gerekçesiyle yasaklı maddeler listesine dahil edildiği öğrenildi. Güvenlik gerekçesiyle cam şişe, cam kase, taş gibi maddelerin sokulmasına izin verilmeyen söz konusu stadyuma hayvanlardan ise yalnızca rehber köpeklerin girişine izin verileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231208/korkunc-gelecek-yapay-zeka-evden-calisanlarin-25-yil-icinde-nasil-gorunecegini-acikladi--1078222965.html

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