https://sputniknews.com.tr/20231208/pink-floydun-solisti-waters-kolombiya-devlet-baskani-petro-ile-filistin-bayragi-acti-1078225738.html

Pink Floyd’un solisti Waters, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ile Filistin bayrağı açtı

Pink Floyd’un solisti Waters, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ile Filistin bayrağı açtı

Efsanevi rock müzik grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Bogota'da görüşme gerçekleştirdiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Filistin bayrağı... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T15:46+0300

2023-12-08T15:46+0300

2023-12-08T15:52+0300

israil- filistin çatışması

pink floyd

roger waters

kolombiya

gustavo petro

filistin

gazze

israil

israil-filistin

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Efsanevi rock müzik grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Bogota'da görüşme gerçekleştirdiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Filistin bayrağı açtı. Waters, Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istedi.İngiliz müzisyen ve ünlü Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, konser için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi. Waters, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen görüşmede Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye etti. İkili, görüşmenin sonunda ise dev Filistin bayrağı açarak kameralara poz verdi.Kolombiya Devlet Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Roger Waters'ın Petro'nun "Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiği yönündeki sağlam duruşuna övgüde" bulunduğu ifade edildi. Water'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istediği belirtildi.Öte yandan, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara ve Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmasına karşı sesini yükselten ünlüler arasında yer alan Roger Waters, Filistin'in haklarını savunduğu gerekçesiyle Güney Amerika konserlerinin İsrail lobileri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıklamıştı.

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kolombiya

filistin

gazze

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pink floyd, roger waters, kolombiya, gustavo petro, filistin, gazze, israil, israil-filistin