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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/pink-floydun-solisti-waters-kolombiya-devlet-baskani-petro-ile-filistin-bayragi-acti-1078225738.html
Pink Floyd’un solisti Waters, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ile Filistin bayrağı açtı
Pink Floyd’un solisti Waters, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ile Filistin bayrağı açtı
Efsanevi rock müzik grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Bogota'da görüşme gerçekleştirdiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Filistin bayrağı... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T15:46+0300
2023-12-08T15:52+0300
israil- filistin çatışması
pink floyd
roger waters
kolombiya
gustavo petro
filistin
gazze
israil
israil-filistin
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Efsanevi rock müzik grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Bogota'da görüşme gerçekleştirdiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Filistin bayrağı açtı. Waters, Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istedi.İngiliz müzisyen ve ünlü Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, konser için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi. Waters, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen görüşmede Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye etti. İkili, görüşmenin sonunda ise dev Filistin bayrağı açarak kameralara poz verdi.Kolombiya Devlet Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Roger Waters'ın Petro'nun "Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiği yönündeki sağlam duruşuna övgüde" bulunduğu ifade edildi. Water'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istediği belirtildi.Öte yandan, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara ve Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmasına karşı sesini yükselten ünlüler arasında yer alan Roger Waters, Filistin'in haklarını savunduğu gerekçesiyle Güney Amerika konserlerinin İsrail lobileri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231208/korkunc-gelecek-yapay-zeka-evden-calisanlarin-25-yil-icinde-nasil-gorunecegini-acikladi--1078222965.html
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pink floyd, roger waters, kolombiya, gustavo petro, filistin, gazze, israil, israil-filistin
pink floyd, roger waters, kolombiya, gustavo petro, filistin, gazze, israil, israil-filistin

Pink Floyd’un solisti Waters, Kolombiya Devlet Başkanı Petro ile Filistin bayrağı açtı

15:46 08.12.2023 (güncellendi: 15:52 08.12.2023)
© Sputnik / Екатерина Чесноковаİngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters
İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Efsanevi rock müzik grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Bogota'da görüşme gerçekleştirdiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Filistin bayrağı açtı. Waters, Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istedi.
Efsanevi rock müzik grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Bogota'da görüşme gerçekleştirdiği Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ile Filistin bayrağı açtı. Waters, Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istedi.
İngiliz müzisyen ve ünlü Pink Floyd grubunun solisti Roger Waters, konser için geldiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından kabul edildi. Waters, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleştirilen görüşmede Petro'nun en küçük kızı Antonella'ya imzalı gitarını hediye etti. İkili, görüşmenin sonunda ise dev Filistin bayrağı açarak kameralara poz verdi.
Kolombiya Devlet Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada, Roger Waters'ın Petro'nun "Gazze'deki soykırımın durdurulması gerektiği yönündeki sağlam duruşuna övgüde" bulunduğu ifade edildi. Water'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Petro'dan Gazze'deki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divanı önünde bir eyleme öncülük etmesini istediği belirtildi.
Öte yandan, İsrail'in ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara ve Gazze halkına yönelik toplu cezalandırmasına karşı sesini yükselten ünlüler arasında yer alan Roger Waters, Filistin'in haklarını savunduğu gerekçesiyle Güney Amerika konserlerinin İsrail lobileri tarafından engellenmeye çalışıldığını açıklamıştı.
İnceleme, Bilgisayar, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
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