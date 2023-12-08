https://sputniknews.com.tr/20231208/ozel-kilicdaroglunu-ziyaret-etti-1078216584.html
Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T12:21+0300
2023-12-08T12:21+0300
2023-12-08T12:21+0300
politika
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
chp
politika
ittifak
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20231129/iyi-parti-genel-baskani-aksener-ozgur-ozel-randevu-istedi-ben-de-verdim-1077904757.html
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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp, politika, ittifak
özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp, politika, ittifak
Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.