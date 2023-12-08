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SON DAKİKA | Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için yakalama talebi
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Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp, politika, ittifak
özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, chp, politika, ittifak

Özel, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

12:21 08.12.2023
© AA / Harun ÖzalpCHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özel, Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AA / Harun Özalp
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim
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