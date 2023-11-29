https://sputniknews.com.tr/20231129/iyi-parti-genel-baskani-aksener-ozgur-ozel-randevu-istedi-ben-de-verdim-1077904757.html

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T13:11+0300

2023-11-29T13:11+0300

2023-11-29T13:11+0300

türkiye

iyi parti

meral akşener

recep tayyip erdoğan

özgür özel

eyt

deprem

hatay

kahramanmaraş

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar, bugün çıkıp utanmadan İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar ki onların attığı çamur bize yapışmaz." dedi.Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 25 Kasım'ın Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu hatırlattı.Türkiye'de son 10 ayda 364 kadının öldürüldüğünü dile getiren Akşener, kadınların artık "şiddet ne zaman kapımı çalacak?" diye beklediğini iddia etti.Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini eleştiren Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nin tüm gereklilikleriyle uygulanmadığı sürece kadına yönelik şiddetle ilgili hiçbir şeyin değiştirilemeyeceğini ileri sürdü.'Türk lirasının değeri her gün biraz daha düşüyor"Merkez Bankasının faiz oranını yüzde 40 seviyesine çıkardığına işaret eden Akşener, "Bundan 2 buçuk yıl önce dönemin Merkez Bankası Başkanı faizleri yüzde 19'a çıkardığı için görevden alınmıştı. Dün, yüzde 19 faiz kabul edilemez bulunuyordu. Bugün yüzde 40 faiz adeta alkışlanıyor. Nereden nereye? Biz ise dün neredeysek, bugün de aynı yerdeyiz. O günün şartlarında iktidarı 'Merkez Bankasının işine karışmayın, faiz sebep enflasyon sonuçtur saçmalığından vazgeçin' diye uyarmıştık. Bu ikaz ve eleştirilerimizi duymazdan, görmezden gelen iktidar görünen o ki bugün yine kendisine yakışan bir tutarsızlıkla 'Faizi yükselt ki enflasyon düşsün' modeline dönüyor. Memleketi kendi elleriyle soktukları krizden, çıkış yolunu da zor durumdaki milletimizin üzerine karabasan gibi çökmekte arıyor" şeklinde konuştu.Akşener, Türkiye'nin bu akıl tutulması sürecinde hem zaman hem de para kaybettiğini, ekonominin dikiş tutmadığını, enflasyonda rekordan rekora koştuğunu, Türk lirasının değerinin her gün biraz daha düştüğünü, tüm ürünlerde fiyat artışının katlandığını kaydetti.AK Parti'nin politikaları sonucunda vatandaşların geçim sıkıntısı çektiğini dile getiren Akşener, "Eğer bugün insanlarımız en temel ihtiyaçlarını almak için kırk kere düşünmek zorunda kalıyorsa, kiracılar ev sahipleriyle davalık oluyorsa, her gün bir adli vaka haberi alıyorsak, bu AK Parti'nin eseridir. Faizlerin yüzde 40'a dayanmış enflasyonun da yüzde 60'ı aştığı bir ekonomide işçiler yoksullaşıyor, memurlar yoksullaşıyor, emeklilerimiz açlık sınırının altında yaşamaya zorlanıyor. Ama bu vahim tabloda bile ne hikmetse ülkemizde hala birileri zenginleşmeye aynen devam ediyor. İşte 85 milyonun rızkını çalıp lüks içinde yüzen küçük bir azınlığa veren ve hukukta cezası olmayan bu soygunun adı enflasyondur" değerlendirmesinde bulundu.'EYT'lilerimize kısmi emeklilik hakkını iade edin'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT'lilerle ilgili bazı açıklamalarını aktaran Akşener, "Sayın Erdoğan, yıllarca büyük bir inatla 'seçim kaybedeceğimi bilsem yine yapmam' diyerek EYT sorununu çözmeyi reddetmişti. Ancak EYT'li kardeşlerimin büyük azmi ve muhalefet olarak bizlerin oluşturduğu yoğun baskı sonucunda, iktidar manidar bir şekilde geçtiğimiz seçimlerden hemen önce bu sorunu çözmeye mecbur kalmıştı. Ancak oy uğruna, alelacele yaptıkları düzenlemenin eksiklikleri ve tutulmayan sözler, EYT'li kardeşlerimizi kazanılmış emeklilik haklarından mahrum bırakmaya devam ediyor" dedi.'İnsanlarımız betondan tabutlarda oturmaya devam ediyor'Hatay ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 9 ay geçtiğini hatırlatan Akşener, bugün deprem riskine dikkati çekmek için çırpınan birkaç bilim insanı dışında depremi konuşan hemen hiç kimsenin kalmadığını, 2024 yılı bütçesinde ise olası Marmara, İzmir ve Bingöl depremine karşı da bir hazırlık yapılmadığını savundu.Olası Marmara depreminde sadece İstanbul'da on binlerce binanın yıkılacağına dikkati çeken Akşener, şöyle konuştu:Akşener, iktidara geldiklerinde doğal afet riskinin yüksek olduğu illerde yaşanabilecek tüm yıkım ve kayıpları en aza indirecek bir kentsel dönüşümü esas alacaklarını, rant değil çevre ve insan odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini söyledi.'Estirdikleri fırtınalar, bizden toz dışında bir şey alamaz'Kamuoyunda İYİ Parti ile ilgili tartışmalara işaret eden Akşener, "Ne kadar tartışılırsa tartışılsın, kaç cepheden hedef alınırsa alınsın, hangi kirli tuzaklar kurulursa kurulsun İYİ Partinin güneşi ilk günkü ışıltısını koruyor. İYİ Parti, birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı. Siyaset simsarlarının kirli düzeni sürsün diye kurulmadı. İttifaklara dayanıp, yan gelip yatmak için de kurulmadı. Aksine İYİ Parti hür ve müstakil bir yolda Türkiye'nin önünü açmak, Türk milletini hakkettiği yaşam standartlarına kavuşturmak ve memlekete daima şerefle hizmet etmek için kuruldu" ifadelerini kullandı.Partiyi kurdukları ilk günden beri kendilerine istikamet çizmeye çalışanların hep var olduğunu dile getiren Akşener, bugün geldikleri noktada bu çabaların devam ettiğini gördüklerini söyledi.Akşeneler açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:İktidara karşı hiçbir başarı gösterememiş olanlar insanların kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını İYİ Partiye kesmeye çalıştıklarını ifade eden Akşener, "Kurdukları al gülüm ver gülüm çarkına çomak sokulsun istemiyorlar. İşte bu yüzden de dün yüzde 60 borazanlığı yapanlar bugün çıkıp utanmadan İYİ Parti analizleri kasıyorlar. Ancak şunu unutuyorlar ki onların attığı çamur bize yapışmaz, onların sürdüğü balçık, İYİ Parti güneşini sıvayamaz. Onların estirdikleri fırtınalar, bizden toz dışında bir şey alamaz. Çünkü biz, milletimize asla yalan söylemedik, beytülmale el uzatmadık, hırslarımıza teslim olmadık" cümlelerinin altını çizdi.Öte yandan, Akşener toplantı çıkışında bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin sorusunu, "Sayın Özgür Özel randevu istedi, ben de verdim" şeklinde yanıtladı.

https://sputniknews.com.tr/20231124/imamoglundan-aksener-ve-yerel-secim-aciklamasi-1077750106.html

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iyi parti, meral akşener, recep tayyip erdoğan, özgür özel, eyt, deprem, hatay, kahramanmaraş