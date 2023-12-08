https://sputniknews.com.tr/20231208/ogretmen-alan-degisikliginde-ayrintilar-belli-oldu-sartlar-neler-hangi-branslar-degisik-yapabilir-1078206250.html

Öğretmen alan değişikliğinde ayrıntılar belli oldu: Şartlar neler, hangi branşlar yapabilir?

Öğretmen alan değişikliğinde ayrıntılar belli oldu: Şartlar neler, hangi branşlar yapabilir?

Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ile ilgili tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı alan değişikliği başvuru tarihlerini ve atama işleminin... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T07:24+0300

2023-12-08T07:24+0300

2023-12-08T07:26+0300

türkiye

sözleşmeli öğretmen

öğretmen

yükseköğretim yürütme kurulu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 7 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada öğretmenlerin alan değişikliği hakkında başvuru yapabileceğini ve bu doğrultuda atamaların yapılacağını açıklamıştı.Öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama takvimi açıklandı. Başvuru takviminin belli olmasıyla beraber alan değişikliği şartları ve başvuru tarihleri öğretmenler tarafından merak ediliyor.Başvurular ne zaman?Başvurular, 18-22 Aralık arasında MEBBİS üzerinden alınacak, atama işlemleri 26 Aralık 2023'te gerçekleştirilecek.Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri yarıyıl tatilinde yapılacak.Öğretmen alan değişikliği nasıl yapılıyor?Alan değişikliği başvuruları; 'e-mebbis.meb.gov.tr' veya 'personel.meb.gov.tr' adreslerindeki 'Elektronik Başvuru Formu' aracılığıyla yapılıyor.Bu Duyuru kapsamında başvuruda bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülü'nden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve ilmilli eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacak öğretmenler değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS’e işletecekler.Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar sadece bir alan için yer değişikliği başvurusunda bulunabilecekler.Başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacaktır. Onaylanan Elektronik Başvuru Formu’nun iki adet çıktısı alınarak başvuru sahibi ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvuru sahibine verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.Hangi branşlar değişik yapabilir?Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Programı ile ÇocukGelişimi ve Eğitimi Programı'nın birbirine eşdeğer olduğu 08.07.2004 tarihli YükseköğretimYürütme Kurulu kararında belirtilmiş olup bu husus yargı kararı gereği geçerliliğini devamettirdiğinden Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmenlerin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı için yaptıkları başvurular kabuledilecektir.Bilişim Teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunacak öğretmenlerden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” programlarından mezun olanlar, bu öğrenimlerine bağlı olarak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.Kimler faydalanabilecek?Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzerebaşvuruda bulunabileceklerdir. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya izinlerinin 05.02.2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla alan değişikliği başvurusunda bulunabileceklerdir.Bakanlık dışında kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe başvuruda bulunamayacaklardır.Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.İl içi ve il dışı işlemler nasıl yapılacak?Yirmi beş (25) eğitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum.”, “Tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum.”, “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler başvuru tarihi itibarıyla üç yılgeçmeden; aynı ilçe içerisinde yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları eğitimkurumuna, ilçe dışına yer değişikliği yapılanlar daha önce görev yaptıkları ilçeye atanmaküzere alan değişikliğine bağlı yer değişikliği başvurusunda bulunamayacaklardır.

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