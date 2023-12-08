https://sputniknews.com.tr/20231208/musk-gazzeye-bir-gun-icin-bile-gelse-yuzlerce-masum-kurtarilmis-olacak-1078213917.html

'Musk Gazze'ye bir gün için bile gelse yüzlerce masum kurtarılmış olacak'

'Musk Gazze'ye bir gün için bile gelse yüzlerce masum kurtarılmış olacak'

İstanbul'da 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vahed... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T15:03+0300

2023-12-08T15:03+0300

2023-12-08T15:03+0300

israil- filistin çatışması

avrupa müslüman forumu

istanbul

elon musk

gazze

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Avrupa Müslüman Forumu tarafından Filistin Kadılığı ve Yeniden Refah Partisi ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Üç din, iki devlet, tek çözüm' başlıklı Filistin için Avrupa Zirvesi İstanbul'da yapıldı.Zirveye Gazze Şeridi’nde Filistinlilere yönelik yapılanlara karşı çıkan ve İsrail’in eylemlerini kınayan siyasi ve dini liderler, ünlüler, sporcular, gazeteciler ve kültür temsilciler katıldı.Zirvede konuşan Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdul-Vahed Niyazov, ''Bu zirveye basın mensupları da katıldı. Elon Musk Gazze’ye davet edilmeli. İsrailler onun Gazze'ye geleceği gün belki bumbardımanlarını durdurabilir. Bir gün için bile oraya gelirse ve o gün bombardımanlar durdurulursa yüzlerce masum kadın ve çocuk kurtarılmış olacak'' dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231129/elon-musktan-hamasin-davetine-yanit-1077899724.html

istanbul

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Avrupa Müslüman Forumu Başkanı: Musk Gazze'ye bir gün için bile gelse yüzlerce masum kurtarılmuş olacak Avrupa Müslüman Forumu Başkanı: Musk Gazze'ye bir gün için bile gelse yüzlerce masum kurtarılmuş olacak 2023-12-08T15:03+0300 true PT0M46S

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avrupa müslüman forumu , istanbul, elon musk, gazze