Moskova ve Pekin arasındaki ticaret hacmi 218 milyar doları aştı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünya Sefalet Endeksi'nde Türkiye'nin yeri
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
'Anlık bildirimler casusluk için kullanılıyor' iddiası
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP, yerel seçimler için sahaya iniyor
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka dünya piyasalarını 7 trilyon dolar büyütecek... En çok hangi iş kolları etkilenecek?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Türker: Yastık altında tutulan dolar ABD’ye sıfır faizli kredi anlamına gelir
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
ABD Senatosu’nda skandal: Cumhuriyetçi senatör generale bağırdı
17:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Lugansk Halk Cumhuriyeti milletvekiline suikast
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: ‘Gazze tarihe geçti’
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, iPhone kullanmayı bıraktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘AB, Ukrayna’ya vaat ettiğinin yarısı kadar mermi toplayabildi’
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
İran mahkemesinden Kasım Süleymani davasında ABD’ye tazminat kararı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye için artık temettü alma zamanı geldi
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘ABD yardımı geciktirmekle Zelenskiy'e ‘istifa et’ mesajı veriyor’
19:41
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın uzun menzilli hayalet uçağı 'PAK DA' için test üssü kuruldu
20:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yunanistan'la dostluk köprüsü kurmaya başladık'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Motokuryelerle ilgili yeni düzenleme yolda
12:05
85 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
The Beatles'ın ötesinde: 'Hayalperest' John Lennon
13:31
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20231208/moskova-ve-pekin-arasindaki-ticaret-hacmi-2818-milyar-dolari-asti-1078219135.html
Moskova ve Pekin arasındaki ticaret hacmi 218 milyar doları aştı
Moskova ve Pekin arasındaki ticaret hacmi 218 milyar doları aştı
Çin Gümrükler Genel İdaresi, Ocak-Kasım 2023 döneminde Moskova ve Pekin arasındaki ticaret hacminin %26.7 oranında artarak 218.17 milyar dolara ulaştığını... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T13:07+0300
2023-12-08T13:09+0300
dünya
rusya
çin
ithalat
ihracat
abd
asean
avrupa birliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076456048_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_a0fec5e05cb4b9bd3dc4fcb37f2a62ad.jpg
İdare tarafından yayınlanan verilere göre, raporlama döneminde Çin'in Rusya'ya ihracatı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yıllık bazda %50.2 artarak 100.33 milyar dolara, Rusya'dan Çin'e yapılan ihracat ise %11.8 artarak 117.84 milyar dolara ulaştı.Veriler, Kasım ayında Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 21.5 milyar dolar, Çin'den Rusya'ya ihracatın ise 11.2 milyar dolar ve Rusya'dan Çin'e ithalatın 10.3 milyar dolar olarak kaydedildiğini gösterdi.2022 yılı sonunda Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacmi %29.3 oranında artarak 190.271 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.Çin ve ABD arasındaki ticaret alışverişine ilişkin olarak Çin Gümrük İdaresi tarafından yayınlanan veriler, Çin'in ABD'ye ihracatının bu yılın 11 ayında yıllık bazda %13.8 oranında azalarak 457.756 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, ABD'nin Çin'e mal ithalatının da azaldığını gösterdi. Söz konusu ithalatın 149.258'den 1 milyar dolara düşerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığı belirtildi.2022 yılı sonunda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacmi yüzde 6 oranında artarak 759.427 milyar dolara ulaştı.Bu arada ABD, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Avrupa Birliği ile birlikte Çin'in ilk üç ticaret ortağı arasında yer almaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231108/putin-rusya-cin-isbirligi-kuresel-guvenligi-istikrara-kavusturuyor-1077201307.html
rusya
çin
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076456048_92:0:933:631_1920x0_80_0_0_d210054d242c631ebf8030bd24abd2c3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, ithalat, ihracat, abd, asean, avrupa birliği
rusya, çin, ithalat, ihracat, abd, asean, avrupa birliği

Moskova ve Pekin arasındaki ticaret hacmi 218 milyar doları aştı

13:07 08.12.2023 (güncellendi: 13:09 08.12.2023)
© SputnikRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© Sputnik
Abone ol
Çin Gümrükler Genel İdaresi, Ocak-Kasım 2023 döneminde Moskova ve Pekin arasındaki ticaret hacminin %26.7 oranında artarak 218.17 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
İdare tarafından yayınlanan verilere göre, raporlama döneminde Çin'in Rusya'ya ihracatı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yıllık bazda %50.2 artarak 100.33 milyar dolara, Rusya'dan Çin'e yapılan ihracat ise %11.8 artarak 117.84 milyar dolara ulaştı.
Veriler, Kasım ayında Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 21.5 milyar dolar, Çin'den Rusya'ya ihracatın ise 11.2 milyar dolar ve Rusya'dan Çin'e ithalatın 10.3 milyar dolar olarak kaydedildiğini gösterdi.
2022 yılı sonunda Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacmi %29.3 oranında artarak 190.271 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.
Çin ve ABD arasındaki ticaret alışverişine ilişkin olarak Çin Gümrük İdaresi tarafından yayınlanan veriler, Çin'in ABD'ye ihracatının bu yılın 11 ayında yıllık bazda %13.8 oranında azalarak 457.756 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, ABD'nin Çin'e mal ithalatının da azaldığını gösterdi. Söz konusu ithalatın 149.258'den 1 milyar dolara düşerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığı belirtildi.
2022 yılı sonunda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacmi yüzde 6 oranında artarak 759.427 milyar dolara ulaştı.
Bu arada ABD, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Avrupa Birliği ile birlikte Çin'in ilk üç ticaret ortağı arasında yer almaya devam ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Cang Youşia - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2023
DÜNYA
Putin: Rusya-Çin işbirliği küresel güvenliği istikrara kavuşturuyor
8 Kasım, 23:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала