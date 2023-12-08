https://sputniknews.com.tr/20231208/moskova-ve-pekin-arasindaki-ticaret-hacmi-2818-milyar-dolari-asti-1078219135.html

Moskova ve Pekin arasındaki ticaret hacmi 218 milyar doları aştı

Moskova ve Pekin arasındaki ticaret hacmi 218 milyar doları aştı

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Ocak-Kasım 2023 döneminde Moskova ve Pekin arasındaki ticaret hacminin %26.7 oranında artarak 218.17 milyar dolara ulaştığını... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T13:07+0300

2023-12-08T13:07+0300

2023-12-08T13:09+0300

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İdare tarafından yayınlanan verilere göre, raporlama döneminde Çin'in Rusya'ya ihracatı 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yıllık bazda %50.2 artarak 100.33 milyar dolara, Rusya'dan Çin'e yapılan ihracat ise %11.8 artarak 117.84 milyar dolara ulaştı.Veriler, Kasım ayında Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin 21.5 milyar dolar, Çin'den Rusya'ya ihracatın ise 11.2 milyar dolar ve Rusya'dan Çin'e ithalatın 10.3 milyar dolar olarak kaydedildiğini gösterdi.2022 yılı sonunda Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacmi %29.3 oranında artarak 190.271 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.Çin ve ABD arasındaki ticaret alışverişine ilişkin olarak Çin Gümrük İdaresi tarafından yayınlanan veriler, Çin'in ABD'ye ihracatının bu yılın 11 ayında yıllık bazda %13.8 oranında azalarak 457.756 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, ABD'nin Çin'e mal ithalatının da azaldığını gösterdi. Söz konusu ithalatın 149.258'den 1 milyar dolara düşerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azaldığı belirtildi.2022 yılı sonunda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacmi yüzde 6 oranında artarak 759.427 milyar dolara ulaştı.Bu arada ABD, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Avrupa Birliği ile birlikte Çin'in ilk üç ticaret ortağı arasında yer almaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231108/putin-rusya-cin-isbirligi-kuresel-guvenligi-istikrara-kavusturuyor-1077201307.html

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