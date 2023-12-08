https://sputniknews.com.tr/20231208/meteoroloji-3-bolge-icin-saat-verdi-istanbul-ve-izmir-dahil-14-kente-turuncu-ve-sari-uyari-1078206809.html

Meteoroloji 3 bölge için saat verdi: İstanbul ve İzmir dahil 14 kente turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji 3 bölge için saat verdi: İstanbul ve İzmir dahil 14 kente turuncu ve sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde beklenen... 08.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-08T07:56+0300

2023-12-08T07:56+0300

2023-12-08T07:56+0300

yaşam

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Türkiye, yağışlı havanın etkisi altında. Aralık ayı itibarıyla ülke genelinde havalar soğudu. Zaman zaman şiddetli yağışların yaşanmasıyla beraber bazı olumsuzluklar ortaya çıkabiliyor.Sarı ve turuncu kodlu uyarı da bu tarz olumsuzluklar yaşanmaması için önceden Meteoroloji tarafından duyuruluyor. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 3 için 'turuncu', 11 il için sarı uyarıda bulunuldu.Hangi şehirler için turuncu kodlu uyarı verildi?Adana, Antalya ve Mersin turuncu uyarı verilen iller olarak sıralandı.Hangi şehirler için sarı kodlu uyarı verildi?Aydın, Burdur, Bursa, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya ve Yalova'ya ise sarı uyarı verildi.Peki, Sarı kodlu uyarı ne demek? Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir." anlamını taşıyan "sarı" kod ile "Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı." uyarısı yapılıyor.Turuncu kodlu uyarı nedir, ne anlama geliyor?Turuncu" kod ise "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.Yüksek kesimlerde kar yağabilirYapılan son tahminlere göre haftanın son iş gününde İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur'un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana'da yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Yağışların Antalya'nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkisinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısıSabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) esmesi beklenen fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Ege Denizi'nin kuzeyinde sabah saatlerinden, güney açıklarında ise öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer ise 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın denizin kuzeyinde gece saatlerinde, güneyinde ise cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.İstanbul Valiliği uyardıİstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor" denilirken ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar olabileceğini belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.

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