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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231208/macaristan-basbakani-orban-ukraynanin-abye-katilimina-iliskin-uyeler-arasinda-birlik-yok-1078216780.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin üyeler arasında birlik yok
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin üyeler arasında birlik yok
Macaristan Başbakanı Orban Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin beklentiler hakkında üye devletler arasında birlik olmadığını açıkladı. 08.12.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulü konusunu görüştüğünü söyledi.Orban söz konusu telefon görüşmesinde İspanya Başbakanı Sanchez'e Aralık ayındaki Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'nın AB üyeliği konusunu tartışmaktan kaçınmaları gerektiğini ve bu konuda üye ülkeler arasında bir birlik olmadığını dile getirdiğini açıkladı.Orban Perşembe günü Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmüştü. Görüşme konularından birinin Aralık ayı ortasında yapılması planlanan Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelerin olduğu belirtilmişti.Daha önce Orban, Budapeşte'nin Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelerin başlatılması konusunun Aralık ayındaki zirvenin gündemine hiç alınmamasını önerdiğini, zira üye ülkeler arasında bir uzlaşı olmayacağının önceden belli olduğunu söylemişti. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Ekim ayında verdiği bir demeçte Kiev'in Zakarpatya Macarlarına ayrımcılık uygulayan yasaları kaldırmadan Macaristan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulüne ilişkin görüşmelerin başlamasına onay vermeyeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/orban-ukraynanin-abye-katilim-muzakerelerinin-baslangici-ulusal-cikarlarimizla-ortusmuyor-1077988258.html
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macaristan, viktor orban, ispanya başbakanı pedro sanchez, emmanuel macron, ukrayna, avrupa birliği
macaristan, viktor orban, ispanya başbakanı pedro sanchez, emmanuel macron, ukrayna, avrupa birliği

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin üyeler arasında birlik yok

12:25 08.12.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKMacaristan Parlamento
Macaristan Parlamento - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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Macaristan Başbakanı Orban Ukrayna'nın AB'ye katılımına ilişkin beklentiler hakkında üye devletler arasında birlik olmadığını açıkladı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulü konusunu görüştüğünü söyledi.
Orban söz konusu telefon görüşmesinde İspanya Başbakanı Sanchez'e Aralık ayındaki Avrupa Konseyi'nde Ukrayna'nın AB üyeliği konusunu tartışmaktan kaçınmaları gerektiğini ve bu konuda üye ülkeler arasında bir birlik olmadığını dile getirdiğini açıkladı.
Orban Perşembe günü Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmüştü. Görüşme konularından birinin Aralık ayı ortasında yapılması planlanan Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelerin olduğu belirtilmişti.
Daha önce Orban, Budapeşte'nin Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin görüşmelerin başlatılması konusunun Aralık ayındaki zirvenin gündemine hiç alınmamasını önerdiğini, zira üye ülkeler arasında bir uzlaşı olmayacağının önceden belli olduğunu söylemişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Ekim ayında verdiği bir demeçte Kiev'in Zakarpatya Macarlarına ayrımcılık uygulayan yasaları kaldırmadan Macaristan'ın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne kabulüne ilişkin görüşmelerin başlamasına onay vermeyeceğini söyledi.
Macaristan Parlamento - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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