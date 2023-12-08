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Kuyumculardan 'kesme altın' uyarısı: 'Önermiyoruz'
Kuyumculardan 'kesme altın' uyarısı: 'Önermiyoruz'
Kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
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külçe altın
gram altın
kesme altın
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Uzun, kısa ve orta vadede yatırım yapmak isteyen birçok kişi, tercihini altından yana kullanarak kazancını burada değerlendiriyor. Kesme altın altın nedir?Son günlerde paketli altının yerine kuyumcuların ‘kesilmiş altın’ diye tabir ettiği yarı mamul ürünler, fiyatı paketli ürünlere göre ucuz olduğu için tercih ediliyor. Altın uzmanları ise söz konusu kesilmiş altınların üzerinde bir barkot veya damga olmadığını hatırlatarak, bu altının ayarının da sadece profesyoneller tarafından ayırt edilebildiğine dikkat çekti.'Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmuyor'Antalya’da uzun zamandır kuyumculuk sektöründe emek veren Halil Güvençoğlu, “İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaştan dolayı altın fiyatlarında yükselme oldu. Bugünlerde vatandaşlarımızın altına olan talebi arttı. Vatandaşlarımız daha çok 24 ayar tasarruf altınları alıyor. Kesme olarak tabir edilen altına olan talep daha fazla; ama biz bunu önermiyoruz. Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmuyor. Bunu satarken de sıkıntı yaşıyorlar. Bu sorunların olmaması için paket altın alınması daha sağlıklı olur. Bu tür altın daha güvenli olur” dedi.'Evini arabasını satarak altın alan vatandaşlarımız var'Son 10 yılda yapılan araştırmalarda en çok yatırım yapılıp kazandıran altın olduğu için vatandaşların daha çok talep ettiğini dikkat çeken 25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Evini arabasını satarak altın alan vatandaşlarımız var. Bu zamanlarda vatandaşlarımızın bilinçli olarak altın alması gerekiyor. Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kimse ucuz altın vaat edemez, sadece ayarı düşük altın olur. Kesme altına talep çok fazla var. Bu altın türü ayar düşüklüğüne çok müsaittir. Plaka olarak çekilip üzerinde herhangi bir damga olmadığı için kandırmaya müsait bir durum oluyor. 24 ayar altın normalde 995 milyem olması gerekirken bunu 970 milyem yapan bir atölye kesme altın 24 ayar olarak satabilir. Bunun kaç milyem olduğunu anlamak çok zor. Bunu en iyi kuyumcu bile anlamaz” dedi.Bu konuda çok fazla şikayet alındığını belirten Yılmaz, “Vatandaşlarımızın da kandırıldığının farkında oluyor. Gelen altınları atölyemizde 5 dakikada ateşe tutarak ya da asit aracılığıyla kontrol ediyoruz. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şuanda almıyor. Satıcı da ne olduğunun farkında değil. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir. Paketli altın daha güvenlidir” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231208/altin-fiyatlarinda-yukselis-durdu-mu-1078209243.html
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kesme altın nedir,kesme altın kaç ayar,kesme altın nasıl,kesme altın fiyatı
kesme altın nedir,kesme altın kaç ayar,kesme altın nasıl,kesme altın fiyatı

Kuyumculardan 'kesme altın' uyarısı: 'Önermiyoruz'

12:02 08.12.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİR-AW093939kesme altın
kesme altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
© İHA / ERTUĞRUL GÜN - FIRAT DEMİR-AW093939
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Kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şu anda almıyor. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir” dedi.
Uzun, kısa ve orta vadede yatırım yapmak isteyen birçok kişi, tercihini altından yana kullanarak kazancını burada değerlendiriyor.

Kesme altın altın nedir?

Son günlerde paketli altının yerine kuyumcuların ‘kesilmiş altın’ diye tabir ettiği yarı mamul ürünler, fiyatı paketli ürünlere göre ucuz olduğu için tercih ediliyor. Altın uzmanları ise söz konusu kesilmiş altınların üzerinde bir barkot veya damga olmadığını hatırlatarak, bu altının ayarının da sadece profesyoneller tarafından ayırt edilebildiğine dikkat çekti.

'Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmuyor'

Antalya’da uzun zamandır kuyumculuk sektöründe emek veren Halil Güvençoğlu, “İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaştan dolayı altın fiyatlarında yükselme oldu. Bugünlerde vatandaşlarımızın altına olan talebi arttı. Vatandaşlarımız daha çok 24 ayar tasarruf altınları alıyor. Kesme olarak tabir edilen altına olan talep daha fazla; ama biz bunu önermiyoruz. Üzerinde patent ya da seri numarası bulunmuyor. Bunu satarken de sıkıntı yaşıyorlar. Bu sorunların olmaması için paket altın alınması daha sağlıklı olur. Bu tür altın daha güvenli olur” dedi.

'Evini arabasını satarak altın alan vatandaşlarımız var'

Son 10 yılda yapılan araştırmalarda en çok yatırım yapılıp kazandıran altın olduğu için vatandaşların daha çok talep ettiğini dikkat çeken 25 yıllık kuyumcu Çağrı Yılmaz, “Evini arabasını satarak altın alan vatandaşlarımız var. Bu zamanlarda vatandaşlarımızın bilinçli olarak altın alması gerekiyor. Halkımızda ucuz altın diye bir inanış var, ucuz altın diye bir şey yok. Kimse ucuz altın vaat edemez, sadece ayarı düşük altın olur. Kesme altına talep çok fazla var. Bu altın türü ayar düşüklüğüne çok müsaittir. Plaka olarak çekilip üzerinde herhangi bir damga olmadığı için kandırmaya müsait bir durum oluyor. 24 ayar altın normalde 995 milyem olması gerekirken bunu 970 milyem yapan bir atölye kesme altın 24 ayar olarak satabilir. Bunun kaç milyem olduğunu anlamak çok zor. Bunu en iyi kuyumcu bile anlamaz” dedi.
Bu konuda çok fazla şikayet alındığını belirten Yılmaz, “Vatandaşlarımızın da kandırıldığının farkında oluyor. Gelen altınları atölyemizde 5 dakikada ateşe tutarak ya da asit aracılığıyla kontrol ediyoruz. Kesme altını satmak da zor, birçok kuyumcu şuanda almıyor. Satıcı da ne olduğunun farkında değil. Paketli altında seri numarası, üretici firmasından tutun, hepsi bellidir. Paketli altın daha güvenlidir” ifadelerine yer verildi.
çeyrek altın - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
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Altın fiyatlarında yükseliş durdu mu?
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