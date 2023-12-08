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Aylık ve yıllık bazda en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: 2024 için hangi yol izlenmeli?
Aylık ve yıllık bazda en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: 2024 için hangi yol izlenmeli?
Kasım ayında en çok kazandıran yatırım yolları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2 ile... 08.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-08T12:06+0300
2023-12-08T12:06+0300
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleştiFinansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 21.16, Euro yüzde 14.64 ve Amerikan Doları yüzde 8.18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 19.37 ve DİBS yüzde 47.49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 6.40 ve Euro yüzde 0.67 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 4.99, mevduat faizi (brüt) yüzde 29.19 ve DİBS yüzde 53.88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 2.27 yatırımcısına reel getiri imkanı sağlarken dolar yüzde 0.02 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.54, BIST 100 endeksi yüzde 4.9 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5.85 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde, euro yüzde 1.8 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0.47, mevduat faizi (brüt) yüzde 1, BIST 100 endeksi yüzde 5.34 ve DİBS yüzde 6.27 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.14 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken , TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,06 ile yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.82 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları ne oldu?Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.14 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.06 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçlarının 3 aylık reel getiri oranları ne oldu?Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29.31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23.12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46.13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.Finansal yatırım araçlarının 6 aylık reel getiri oranları ne oldu?Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29.31, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.12 ile en yüksek reel getiri oluşturan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.43, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46.13 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.19 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.2024 yılında kazandıracak sektörlerÖte yandan Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, borsada 2024 yılında kazandırma potansiyeli olan sektörleri açıkladı.Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genel seçimlerden bu yana yüzde 75 yükseldi. Bu yılın başında 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleriyle birlikte dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, seçim belirsizliklerinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetiminin uygulamaya aldığı politikaların ardından 'ralli' yaptı.Aydın da Borsa İstanbul’da zor gecen 2023 yılının her şeye rağmen kötü bir getiri sunmadığını belirterek, "BIST100 endeksi, ekime kadar enflasyon ve dövizle yarışır durumdaydı. 7 Ekim’de başlayan Hamas - İsrail çatışmaları sonrasında zayıflayan endeksin, yılı yine iyi bir görüntüyle bitirmesini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.Şirketler açısından üçüncü çeyrek bilanço döneminin gayet başarılı geçtiğini ancak sıkılaşma adımlarının kar marjlarında baskı yarattığını ifade eden Aydın, dördüncü çeyrek bilanço döneminin ise nispeten daha sakin geçebileceğini ve sektör bazlı pozitif ayrışmaların görülebileceğini düşündüğünü bildirdi.Aydın, BIST 100 endeksinin fiyat/kazanç oranının (F/K) 6,6 seviyesinde bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:2024'e girerken, daha öngörülebilir bir para politikası, dengelenmiş enflasyon beklentileri ve azalan siyasi belirsizlik ortamının yabancı yatırımcıların nezdinde cazip görüneceğini aktaran Aydın, "Son aylarda ihraçlara gelen talep, yazılan rapor sıklığı bu duruma örnek olarak düşünülmelidir. Bu nedenle, 2024 için son iki senedeki kadar olmasa da yine reel getiri sunabilecek bir performans bekliyorum. Sektörel bazda ise bankacılık, gıda üreticisi ve gıda perakende ile telekomünikasyon sektörlerini tercih ediyoruz. 2024 ve 2025 yılları beraber düşünülürse özellikle havacılık ve enerji sektörlerinde uzun vadeli yatırım fırsatlarını da kollamak gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231207/uzmanindan-aralik-ayi-ve-2024-yili-icin-altin-uyarisi-bu-son-tur-dediklerimi-mutlaka-uygulayin-1078158725.html
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en çok kazandıran yatırım, en çok kazandıran yatırım araçları, aylık en çok kazandıran, altın mı döviz mi almalıyım, en çok kazandıran altın mı, 2024 yılında yatırım, paramı neye yatırmam gerekiyor, en çok kazandıran borsa hisseleri

Aylık ve yıllık bazda en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu: 2024 için hangi yol izlenmeli?

12:06 08.12.2023
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Yatırım fonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2023
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Kasım ayında en çok kazandıran yatırım yolları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2 ile külçe altında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; -ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.48, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10.19 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 21.16, Euro yüzde 14.64 ve Amerikan Doları yüzde 8.18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 19.37 ve DİBS yüzde 47.49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 6.40 ve Euro yüzde 0.67 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 4.99, mevduat faizi (brüt) yüzde 29.19 ve DİBS yüzde 53.88 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından euro yüzde 2.27 yatırımcısına reel getiri imkanı sağlarken dolar yüzde 0.02 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0.54, BIST 100 endeksi yüzde 4.9 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5.85 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde, euro yüzde 1.8 reel getiri sağlarken dolar yüzde 0.47, mevduat faizi (brüt) yüzde 1, BIST 100 endeksi yüzde 5.34 ve DİBS yüzde 6.27 oranında yatırımcısını kayba uğrattı.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.14 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken , TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,06 ile yatırımcısına kaybettirdi. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24.82 ile en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları ne oldu?

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1.14 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2.06 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.82 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının 3 aylık reel getiri oranları ne oldu?

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29.31, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23.12 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.43, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 46.13 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Finansal yatırım araçlarının 6 aylık reel getiri oranları ne oldu?

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29.31, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23.12 ile en yüksek reel getiri oluşturan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 43.43, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 46.13 ile en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.19 ile en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

2024 yılında kazandıracak sektörler

Öte yandan Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın, borsada 2024 yılında kazandırma potansiyeli olan sektörleri açıkladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genel seçimlerden bu yana yüzde 75 yükseldi. Bu yılın başında 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleriyle birlikte dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, seçim belirsizliklerinin sona ermesi ve yeni ekonomi yönetiminin uygulamaya aldığı politikaların ardından 'ralli' yaptı.
Aydın da Borsa İstanbul’da zor gecen 2023 yılının her şeye rağmen kötü bir getiri sunmadığını belirterek, "BIST100 endeksi, ekime kadar enflasyon ve dövizle yarışır durumdaydı. 7 Ekim’de başlayan Hamas - İsrail çatışmaları sonrasında zayıflayan endeksin, yılı yine iyi bir görüntüyle bitirmesini bekliyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Şirketler açısından üçüncü çeyrek bilanço döneminin gayet başarılı geçtiğini ancak sıkılaşma adımlarının kar marjlarında baskı yarattığını ifade eden Aydın, dördüncü çeyrek bilanço döneminin ise nispeten daha sakin geçebileceğini ve sektör bazlı pozitif ayrışmaların görülebileceğini düşündüğünü bildirdi.
Aydın, BIST 100 endeksinin fiyat/kazanç oranının (F/K) 6,6 seviyesinde bulunduğunu kaydederek, şöyle devam etti:
"BIST 100 endeksinin F/K seviyesi üçüncü çeyrek bilanço dönemi öncesi 7,7 de bulunuyordu. 2024 kar tahminlerine göre ise BIST 100 endeksi 4,5 F/K ile işlem görmektedir. Bu da BIST 100 endeksinin benzerlerine göre yüzde 60 civarında iskontolu olduğuna işaret etmektedir. Politika faizinin yüzde 40 seviyesine çekilmesi, kredi ve mevduat faizleri üzerinde de yukarı yönlü baskı yaratıyor. Bu açıdan bakıldığında hem şirketlerin finansman yükü açısından hem de alternatif getiri açısından borsa için negatif bir görünüm düşünülse de öngörülebilir politika ile risk priminin geldiği seviye itibarıyla umut vadeden bir ortamın oluştuğunu belirtmek gerekir."
2024'e girerken, daha öngörülebilir bir para politikası, dengelenmiş enflasyon beklentileri ve azalan siyasi belirsizlik ortamının yabancı yatırımcıların nezdinde cazip görüneceğini aktaran Aydın, "Son aylarda ihraçlara gelen talep, yazılan rapor sıklığı bu duruma örnek olarak düşünülmelidir. Bu nedenle, 2024 için son iki senedeki kadar olmasa da yine reel getiri sunabilecek bir performans bekliyorum. Sektörel bazda ise bankacılık, gıda üreticisi ve gıda perakende ile telekomünikasyon sektörlerini tercih ediyoruz. 2024 ve 2025 yılları beraber düşünülürse özellikle havacılık ve enerji sektörlerinde uzun vadeli yatırım fırsatlarını da kollamak gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
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